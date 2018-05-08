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В деревне Наро‑Фоминского округа провели праздник ко Дню Победы
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В деревне Наро‑Фоминского округа провели праздник ко Дню Победы 

РИАМО 10 часов назад
Фото: РИАМО
Праздничное мероприятие в честь Дня Победы, которое началось с торжественного прохождения «Бессмертного полка» и закончилось митингом, состоялось в деревне Смолино Наро-Фоминского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
В нем приняли участие труженики тыла, узники фашизма, вдовы ветеранов, депутат Московской областной думы Александр Баранов, начальник территориального управления Волченки Николай Слепцов, а также учащиеся Назарьевской школы.
«К сожалению, на территории нашего поселения не осталось ни одного участника Великой Отечественной войны, но живы труженики тыла и узники фашизма, которые тоже испытали все тяготы войны на своих плечах. Они восстанавливали после войны разрушенные хозяйства, растили и учили детей, трудились в тяжелейших условиях, за что честь им и хвала!» — сказал Слепцов.
Он добавил, что на его глазах проходила жизнь многих земляков, односельчан. Они часто рассказывали о том, что всю жизнь помнят вкус лепешек из лебеды, из картофельных шкурок. Это люди, которые берегли и берегут каждую крупинку хлеба, зная какой дорогой ценой досталась победа и жизнь.
«Я хочу отметить, что на территории поселения есть четыре мемориала. Благодаря нашим совместным усилиям они содержатся в отличном состоянии. Приятно отметить, что уже много лет инициативу по благоустройству мемориалов берут на себя педагоги и учащиеся Назарьевской школы, за что им большое спасибо! Походы по местам боевых подвигов проводятся всей школой, в один из майских дней школа полностью закрывается, и дети посещают все братские захоронения и приводят их в порядок», — отметил Слепцов.
По его словам, это важное мероприятие остается в памяти детей, и «эти добрые дела окупятся нам сторицей, потому что мы живем и работаем ради ваших детей и внуков, которым должны передать память об ужасной войне, чтобы больше никто не повторил этой страшной ошибки».
«Уверен, что молодое поколение будет хранить уважение к героическим предкам и передаст его своим детям! Поздравляю всех с Днем Победы и желаю здоровья и мира!» — подытожил начальник территориального управления Волченки.
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