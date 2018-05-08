Лучшая новость года — Овечкин не приедет в сборную России на ЧМ-2018

И дело не только в том, что он продолжит борьбу за Кубок Стэнли.

Страшно представить, но за свою карьеру Александр Овечкин пропустил всего два чемпионата мира. Взял там три бронзы, два серебра и три золота, но почти на каждой награде была тень какого-нибудь Кросби или Лундквиста. Страшно, потому что не осталось в мире игрока, который бы заслуживал побороться за Кубок Стэнли больше Овечкина. Даже не выиграть, а для начала шагнуть туда, где его телефон будет вне зоны действия сети для сборной России.

Этот момент настал. В 32 года Овечкин впервые прошёл «Питтсбург» в плей-офф и сыграет в финале конференции. Не удивимся, если «Вашингтон» проиграет там «Тампе», но кому это сейчас интересно? Написана новая страничка в истории, и Овечкин уже никогда не будет прежним. Теперь он знает, что может обыграть Кросби, знает, что «Вашингтон» способен не просто выжить в овертайме при счёте 0-2 в серии с «Коламбусом», а пройти так далеко, что за разрядами молний замаячит Кубок Стэнли. И следующего такого момента не придётся ждать 12 лет.

Сборная России держала места в заявке для игроков «Вашингтона», но тоже оказалась в выигрышном положении. Она ещё просто этого не знает. Это только кажется, что Овечкин и Ко помогли бы нашей команде в Дании, на самом деле сборной России давно пора заглянуть в будущее, увидеть команду без Овечкина и Малкина. Осознать, какова на самом деле ценность золота Пхёнчхана, тем более что наш соперник по финалу Олимпиады сборная Германии уже практически лишилась шансов на выход из группы.

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2018 В нынешнем составе сборная России должна была ездить на Евротуры, но туда до Олимпиады мы возили одних и тех же людей, толком не проверяли ближайший резерв и когда-то этот момент должен был настать. Травмы, болезни и отказы энхаэловцев свалились в один момент.

Страшно стало ещё на последних этапах Евротура, когда сборная выиграла один матч из шести. И сейчас будет не легче. Забудьте о 20:0 в трёх стартовых матчах. Сборная Беларуси приехала на турнир, чтобы уволить главного тренера, а Франция и Австрия в формате «два матча за два дня» изначально не собирались убиваться в игре с россиянами. Обыгрывать чехов, шведов и биться за медали мы будем с Трямкиным, Бучневичем и Маминым, а дозаявлять Береглазова и кого-то из пары Сошников — Бывальцев.

И самое прекрасное, что противостоять нам будут Экман-Ларссон, Клингберг, Ракелль, очень хочется, чтобы к игре с Россией чехов усилили Крейчи и Пастрняк, а потом был четвертьфинал против Ахо, Макдэвида или Кейна. Прекрасно не потому, что кто-то желает неудачи сборной России, нет, просто наша молодёжь (если её ещё можно назвать таковой по хоккейным меркам) давно заслужила возможность показать себя в таких матчах. Как в них выглядят Овечкин, Кузнецов или Панарин, мы прекрасно знаем и ничего нового не увидим, но теперь посмотрим на Григоренко, Нестерова, Капризова и будем понимать, что нас ждёт дальше. Каждый получил то, что заслуживал. Овечкин — борьбу за Кубок Стэнли, сборная — свежую кровь на чемпионате мира. Уникальный случай для нашего хоккея.