Шеф-редактор телеканала «МИР» пробежал супер-марафон «Тенгри-Ультра»

Настоящий спортивный подвиг совершил сотрудник телекомпании «МИР» Алексей Раевский . Шеф-редактор нашего канала принял участие в традиционном супер-марафоне «Тенгри Ультра» в Казахстане и преодолел необходимые 70 километров, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Дмитрий Калугин

Алексей — далеко не новичок в мире марафонов. Правда, 70 километров прежде он не бегал никогда.

Сложный рельеф, огромные перепады высот, невыносимая жара и 70 километров пути — все это Марафон Великой Степи «Тенгри Ультра». В этом году на старт экстремального забега вышел и Алексей Раевский.

Более тысячи спортсменов решили испытать себя в экстремальном марафоне «Тенгри Ультра». Правда, далеко не каждый из них отважился выйти на старт самой сложной — 70-километровой дистанции. Степь, горные серпантины, перепады высот до полутора тысяч метров и отвесные подъемы, на которые в буквальном смысле приходилось карабкаться. Даже для Алексея Раевского, опытного марафонца-шоссейника, это был вызов. Но он его принял и с блеском справился с тяжелейшей задачей.

«Я сразу скажу, что для меня это была первая дистанция такого рода в плане сложности. Я никогда не бегал такие горки, спуски, подъемы. Я бегал марафоны 42 км, но это шоссейные забеги. Там есть набор высоты, но это совсем не то. Рядом ничего не стояло по сравнению с тем, что я испытал сегодня. Это было сложно, интересно. Но удовлетворение от того, что взял и сделал. 70 километров — твои. Это наполняет душу радостью», — поделился ощущениями шеф-редактор ТРК «МИР».

Хорошая физическая форма и сила воли — не единственные слагаемые успеха в марафонском забеге. К старту нужно тщательно подготовиться. Например, обязательно заклеить пластырем соски, чтобы не стереть их в кровь. Обработать подмышки и область паха вазелином или тальком. Выбрать обувь размером больше. Иначе запросто можно серьезно повредить ногти.

Важно подготовиться к забегу и психологически, чтобы не потратить все силы на первых километрах дистанции, когда тебя подгоняет адреналин. Выдержать судороги и побороть неимоверную усталость, которая наступает ближе к середине маршрута. Стерпеть боль в спине, а она неизменно возникнет ближе к финишу. Врачи уверяют, что к концу забега позвоночник спортсмена просаживается на 2-3 сантиметра.

Все эти трудности испытывает любой классический марафонец. Но бегунам на более длинные дистанции еще сложнее. Тем не менее, многие из них уже научились справляться с собой, преодолевать суперсложные маршруты и даже ставить рекорды скорости. Как, например, российский спортсмен Яков Козлов . Он пробежал 70 километров за 6 часов 25 минут, установив тем самым новый рекорд казахстанского марафона Великой степи.

Ну а шеф-редактор телекомпании «МИР» Алексей Раевский останавливаться на достигнутом не собирается. В конце мая он примет участие в двухдневном супермарафоне в Волгоградской области, смельчакам предстоит преодолеть 162 километра.

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