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Праздник здоровья и спорта состоится в районе
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Праздник здоровья и спорта состоится в районе 

Управа Таганского района города Москвы 38 минут назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
В районе отпразднуют День здоровья и спорта при участии Центра творческого развития «Планета радости». Мероприятие пройдет 20 мая.
— Неподалеку от нашего клуба мы проведем спортивные состязания. Они будут напоминать «Веселые старты». Участники посоревнуются в играх с мячом, забегах и других подвижных активностях, — проинформировал работник центра Алексей Зуев.
День здоровья и спорта отметят адресу: Котельническая набережная, дом 1/15, корпус Б. Точное время начала спортивного мероприятия станет известно позднее. Вход свободный. Приглашаются все желающие.
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