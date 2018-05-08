Праздник здоровья и спорта состоится в районе

В районе отпразднуют День здоровья и спорта при участии Центра творческого развития «Планета радости». Мероприятие пройдет 20 мая.

— Неподалеку от нашего клуба мы проведем спортивные состязания. Они будут напоминать «Веселые старты». Участники посоревнуются в играх с мячом, забегах и других подвижных активностях, — проинформировал работник центра Алексей Зуев

День здоровья и спорта отметят адресу: Котельническая набережная, дом 1/15, корпус Б. Точное время начала спортивного мероприятия станет известно позднее. Вход свободный. Приглашаются все желающие.