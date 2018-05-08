«Атлетико» начал переговоры с агентом Ди Марии

По информации источника, на игрока «ПСЖ» претендует «Атлетико», который провел переговоры с его агентом. В столичном клубе рассматривают хавбека в качестве замены Антуану Гризманну , который практически договорился о трансфере с «Барселоной».

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Отмечается что Ди Мария готов покинуть лигу 1 из-за конкуренции с такими игроками, как Неймар и Килиан Мбаппе.

В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник провел за парижан 43 матча, забил 21 гол и отдал 15 голевых передач. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2019 года, а трансферный лист оценивается в 40 млн евро.