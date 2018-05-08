Все работы на ростовском стадионе СКА пообещали завершить до конца мая

В Ростове подходит к концу ремонт футбольного поля на улице Фурмановской. Там уже построили административно-бытовые корпусы, закончили внутреннюю отделку помещений, контрольно-пропускные пункты для зрителей, ремонт освещения.

— На стадионе СКА будет работать автоматическая система полива и подогрева, — цитирует пресс-служба областного правительства заместителя губернатора Игоря Гуськова

На обновленном стадионе будет всего 500 мест для зрителей. Раньше там были трибуны, рассчитанные на 27 тысяч человек. Однако правительство не комментирует, с чем связаны такие изменения.

В январе в Министерстве спорта 161.ru сообщили, что работы по благоустройству стадиона закончатся к 1 марта. Сейчас же, по словам Гуськова, они все еще ведутся.

Стадион был построен в 1971 году. Последний раз его реконструировали в 2007-м.

Кроме того, в конце мая сдадут в эксплуатацию стадион «Труд». Кроме футбольного поля, там теперь есть дорожки для легкоатлетов. И «Труд», и СКА станут тренировочными базами во время ЧМ-2018.