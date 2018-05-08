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Фракция ЕР не поддержит проект о запрете членства в партии для премьера
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Фракция ЕР не поддержит проект о запрете членства в партии для премьера 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Законопроект "Справедливой России", запрещающий премьер-министру РФ членство в политической партии, является бессмысленным, а также противоречит демократическим принципам и международной практике, фракция "Единой России" его поддерживать не будет, заявил РИА Новости первый замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев.
Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму проект, запрещающий членство премьер-министра РФ в политических партиях, следует из базы данных нижней палаты парламента. Во вторник Госдума рассмотрит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра РФ, который является членом партии «Единая Россия».
"Этот законопроект с моей точки зрения абсолютно бессмысленный, популистский и противоречащий демократическим традициям. Наоборот, во всех развитых демократических странах лидеры победивших на выборах парламентских политических партий возглавляют правительство. Это международная практика", — сказал Исаев.
Он также заявил, что фракция «Единой России» этот законопроект поддерживать не будет. «Конечно, нет», — сказал Исаев, отвечая на соответствующий вопрос.
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