Фракция ЕР не поддержит проект о запрете членства в партии для премьера

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму проект, запрещающий членство премьер-министра РФ в политических партиях, следует из базы данных нижней палаты парламента. Во вторник Госдума рассмотрит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра РФ, который является членом партии «Единая Россия».

"Этот законопроект с моей точки зрения абсолютно бессмысленный, популистский и противоречащий демократическим традициям. Наоборот, во всех развитых демократических странах лидеры победивших на выборах парламентских политических партий возглавляют правительство. Это международная практика", — сказал Исаев.

Он также заявил, что фракция «Единой России» этот законопроект поддерживать не будет. «Конечно, нет», — сказал Исаев, отвечая на соответствующий вопрос.