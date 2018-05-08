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«Челябэнергосбыт» поздравил бывших коллег-тружеников тыла
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«Челябэнергосбыт» поздравил бывших коллег-тружеников тыла 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Продолжается добрая традиция ПАО «Челябэнергосбыт» накануне Дня Победы навещать бывших коллег-тружеников тыла. Многие из них пошли работать в госпитали, на заводы, когда им было еще по 9-14 лет. Ветераны каждый год ждут этих встреч. О таких людях нельзя забывать, ведь с каждым годом их, к огромному сожалению, становится всё меньше и меньше.
Главным творцом Победы был народ нашей страны, совершивший подвиг, равного которому ещё не знала история. Нет семьи, где война не оставила бы горький след. Свой вклад в приближение Победы внесли и наши земляки, южноуральские энергетики, работая в тылу. Их труд во время войны можно назвать настоящим подвигом.
ПАО «Челябэнергосбыт» ежегодно чествует своих ветеранов, понимая, что главная память о войне — это память о каждом конкретном человеке, простом солдате, простом труженике тыла Великой Отечественной.
Администрация ПАО «Челябэнергосбыт» и первичная профсоюзная организация по традиции поздравили бывших работников компании, приближавших Великую Победу, зашли в гости, поговорили по душам, подарили подарки.
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