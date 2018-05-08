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«Насморк» американки оказался утечкой спинномозговой жидкости
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«Насморк» американки оказался утечкой спинномозговой жидкости 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Жительница американского города Омаха (штат Небраска) Кендра Джексон пять лет лечилась от насморка, пока не узнала, что из ее организма постепенно вытекает ликвор — спинномозговая жидкость. Необычный медицинский случай описан в издании Medical Daily.
В 2013 году женщина попала в аварию и ударилась головой о приборную панель. Вскоре у нее начались головные боли, проблемы со сном, насморк и кашель, однако врачи затруднялись поставить диагноз и списывали симптомы на аллергию.
"Куда бы я ни шла, всегда в кармане у меня была пачка носовых платочков", — рассказывает Джексон.
Выяснить истинную причину недомоганий удалось только в 2018 году, когда она попала к квалифицированному отоларингологу, который обнаружил небольшую дыру между черепом и cтенкой носа, через которую протекала спинномозговая жидкость. В день женщина теряла примерно 250 миллилитров ликвора. Чтобы заделать дыру, врачи использовали жировую ткань самой пациентки.
Спинномозговая жидкость постоянно циркулирует в желудочках головного мозга, ликворопроходящих путях, субарахноидальном пространстве головного и спинного мозга. Ликвор предохраняет их от механических воздействий и обеспечивает поддержание постоянного внутричерепного давления. Утечка жидкости может привести к развитию опасных заболеваний, в том числе менингита.
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