Что нужно знать о новичках РФПЛ, интересные факты

В ФНЛ определилась первая четвёрка.

«Оренбург»

Место в ФНЛ: 1 Всего год назад клуб уступил место в РФПЛ «СКА-Хабаровск» в стыковых матчах, а уже сейчас клубы снова меняются местами в лигах. «Оренбург» уже тогда был важным ньюсмейкером: тема его связей с «Газпромом» будоражила всех. Существование клуба во многом возможно благодаря дочерней компании газового гиганта. Проблема в том, что в РФПЛ уже есть команда, которая финансируется «Газпромом». Судя по всему, вопрос обошли чисто косметически: изменили название клуба с «Газовика» на «Оренбург». Сейчас такие вопросы и вовсе не поднимаются. Тренер В начале сезона клуб подписал главного тренера Тимури Кецбая. Интересный трансфер для ФНЛ: грузин был на хорошем счету в Европе, тренировал сборную Грузии и греческий «Олимпиакос». Но в Оренбурге у него не пошло. В первых турах он часто проигрывал и вскоре ушёл в отставку. Впрочем, причины там были не только футбольные: президент сказал об этом прямо. Какие — не уточнил. Сейчас клуб тренирует Владимир Федотов , какое-то время он даже был боссом «Урала». С ним дела наладились.

Состав Прошлой зимой клуб провернул ещё несколько интересных трансферов. Например, пригласил лучшего на тот момент бомбардира ФНЛ Андрея Козлова . Козлов играл за другую команду, которой светит повышение — красноярский «Енисей». За новый клуб с тех пор он так и не забил ни одного мяча. Другой игрок пришёл зимой из «Волгаря». Алексей Сутормин уже сейчас один из лидеров своего нового клуба и тоже близок к топу в списке бомбардиров. Кстати, в Оренбурге в этом сезоне закончил карьеру популярный в России болгарин Благо Георгиев. Стадион Забавный факт — у «Оренбурга» будет самый маленький стадион в РФПЛ. В целом это не критично: забитый семитысячник уютнее пустой громадины. Вот только пока в Оренбурге не заполняется и он. Солд-ауты случаются нечасто. Может, в этот раз выход в высшую лигу расшевелит местных любителей футбола?

«Крылья Советов» (Самара)

Место в ФНЛ: 2 Прошлогоднее фиаско в Самаре восприняли как катастрофу: на вылет этой команды не ставил почти никто. Но команда Скрипченко неожиданно проиграла «Ахмату» в последнем матче, и клуб полетел ниже. Самара — футбольный город, там ещё помнят времена, когда «Крылышки» летали на уровне медалей чемпионата. Там же сыграет свой, возможно, решающий матч на ЧМ наша сборная. В общем, РФПЛ здесь нужна. Тренер

Андрей Тихонов со второй попытки вывел клуб ФНЛ в высший дивизион. В том году это был красноярский «Енисей», и с ним получилось дорваться до стыков. В этот раз получилось сделать шаг вперёд и закончить сезон позицией выше. Тихонов брутально отреагировал на выход своего клуба в РФПЛ. «Не качали игроки? Это прошлый век. Селфи тоже не делали». А ещё во многом справедливо пнул «Зенит» за раздутый бюджет.

Али Гаджибеков, Состав В команде немало знакомых лиц, всерьёз поигравших в РФПЛ. Тарас Бурлак Сергей Корниленко . В разное время они входили в число основных в своих клубах, а кто-то даже был лидером. «Крылья» изначально нацеливались на выход в РФПЛ, поэтому подбор футболистов полностью совпадает с названной целью. Стадион Последние недели в Самаре — просто огонь. Пять побед подряд, открытие стадиона и рекордная посещаемость. 40 с небольшим тысяч зрителей на матче с «Кубанью» — столько зрителей на этом веку Самара ещё не собирала. А ещё этот матч вошёл в число самых посещаемых в истории ФНЛ, больше людей пришло только на «Олимпиец» в Нижнем. И пусть стадион «Крыльев» — самый проблемный из тех, что готовят к ЧМ, у местных властей есть свой взгляд на этот вопрос. Председатель правительства Самарской области Дмитрий Азаров считает, что задержка сроков связана с «уникальностью стадиона». О да, искусство созидания — оно такое.

Кто ещё может выйти в РФПЛ?

«Енисей» (Красноярск)

После ухода Тихонова команду принял другой экс-спартаковец Дмитрий Аленичев . Он уже проходил путь из ФНЛ в РФПЛ в Туле, и сейчас у него все шансы повторить подобную историю с другим клубом. Состав у «Енисея» отнюдь не звёздный, и по идее потеря главного бомбардира клуба Козлова могла всерьёз сказаться на итоговом результате. Но команда всё равно зацепилась за третье место и ждёт своего соперника по стыковым матчам. Забавно, что все матчи в этом сезоне клуб провёл в манеже на три тысячи человек. Стадион закрыт на реконструкцию: прошлым летом планировалось, что она займёт полтора года. Слабо верится, что манеж пройдёт аттестацию для РФПЛ. Если так, есть шанс, что клуб начнёт сезон в чужом городе. Но для начала нужно выиграть стыки. Учитывая уровень возможных соперников, шансов будет не очень много.

«Тамбов»