Британские фанаты дрожат от страха перед ЧМ-2018

Футбольные фанаты в нашей стране давно стали именем нарицательным. Расцвет насилия и, полные свобод и опасности 90-е, стали благодатной почвой для заимствования западных субкультур. Российская футбольная культура многим обязана старой доброй Англии. Именно их футбольные хулиганы стали прототипом современного движения околофутбола, разбавив традиции сложившиеся в условиях железного занавеса СССР. Расцвет фанатских бесчинств в конце 90-х начале нулевых оставил отпечаток в сознании граждан России.

До 2016 года западная пресса периодически рассказывала о бесчинствах российских футбольных болельщиков. Однако настоящую «славу» наши фанаты снискали во время Чемпионата Европы по футболу во Франции в 2016 году. Болельщики со всей Европы и жители Марселя не скоро забудут беспорядки и погромы обрушившиеся на улицы города.

Наши вышли победителями. И стали главными антигероями этого футбольного праздника. Волевые и подготовленные, они громили уличные кафе, бары и англичан.

Поведение российских болельщиков оправдывать бессмысленно. Но случившиеся — закономерный итог организационных просчетов. Французская полиция просто бездействовала несмотря на то, что их спецподразделения в основном состоят из бывших наемников иностранного легиона — организацией боеспособной, с серьёзной подготовкой. Вооруженные до зубов стражи порядка вяло покидали гранаты со слезоточивым газом и отступили к порту. Отдав город на откуп беснующимся фанатам

Global Look Press/imago sportfotodienst

Второй ошибкой стало море алкоголя в свободном доступе. Продажи спиртного не ограничили от слова совсем. Гремучая смесь из сотен фанатов из разных стран Европы, подогретых страшными литрами алкоголя и не менее пьянящим духом соперничество вызвала бурную реакцию вылившуюся в насилие на улицах города.

Около сотни мощных русских болельщиков разогнали несколько тысяч английских болельщиков, захватив на пару часов поверженный город. Наших фанатов закономерно обвинили во всех смертных грехах.

Но как же британские хулиганы? Именно они родоначальники бесчинств на футбольных матчах, их боятся во всех городах Европы. И именно у них была монополия на погромы и оскорбления во время чемпионата. И во Франции они вели себя отнюдь не дружелюбно.. На чемпионате присутствовало более 150 000 англичан и около 10 000 русских. В любой стычке численное превосходство британских хулиганов было в десятки раз. Но наши оказались сильнее и крепче духом. Англичан разгромили наголову.

Впрочем, доброй славы эти «сражения» не принесли ни одной из сторон — когда пьяный человек ведёт себя как зверь не важно из какой он страны. Тем не менее бессмысленно лгать себе, многие в России с гордостью наблюдали за пьяными бесчинствами сограждан и болели за них, возможно, не меньше, чем за сборную.

— Начнём с того, что ничего подобного событиям в Марселе у нас не будет. Ад на ЕВРО 2016 разразился из-за отвратительной организации. Болельщиков разных стран запускали единым потоком, разделения по национальным секторам не было. Напряжение стало нарастать уже на стадионе, тычки оскорбления, летящие бутылки. Дальше британцы пошли рейдом на бары: били, пили, бушевали — привычная картина Стали задирать уже разгоряченных наших болельщиков. Всё что говорят, про отряды Путина, специальную подготовку и то, что эти ребята ехали с целью бить и крушить — полная чушь. Там были болельщики разных клубов, из разных регионов. После полетевших со стороны англичан оскорблений, подкрепленных для большей убедительности стульями и бутылками русские ребята стали стихийно организовываться в группы. Результат вам известен.

Что касается полиции. Она там было, около двухсот вооруженных сотрудников стояли цепью. Но так и не применили силу, не считая гранат со слезоточивым газом. В беспорядках я не участвовал, но позже был задержан для проверки, офицер полиции обмолвился, что Марсель — отдельная часть Франции, здесь свои законы. Силу они не применяли, как знак гостеприимства: «Не будем же мы бить гостей дубинками.»

Подобное в России невозможно. События во Франции имели серьезные последствия для фанатского сообщества. Например, в участие в беспорядках были уличены два уважаемых члена верхушки всероссийской ассоциации болельщиков, они меня лично подставили.

Олимпиада в Сочи 2014 года показала, что наша страна способна организовать спортивное мероприятие мирового уровня. И для власти крайне важно, чтобы всё прошло красиво и спокойно. Любых нарушителей — моментально находят и удаляют со стадиона, закрывают доступ. На любое правонарушение на стадионе у силовиков будет целый фильм с камер. То-есть сразу готовая доказательная база. Надо сказать, что сейчас закон очень терпим к фанатам, серьезных наказаний за беспорядки на стадионах нет, в основном административные, уголовного не предусмотрено. Но мы действительно любим футбол и болеем за свои команды — никто не хочет терять право посещать стадион. Мне известно об одном прецеденте, когда болельщику удалось добиться отмены запрета посещать матчи через суд, но на это ушел год.

Global Look Press/ dpa /Federico Gambarini

Что касается безопасности в городе, все ошибки французов нашими властями учтены. Продажа алкоголя будет ограничена, а наш ОМОН, это не французские спецподразделения ни в количественном ни в качественном плане. Посмотрите на массовые мероприятия, они умеют и не боятся работать с толпой. Наверняка выставят в том числе и опытных спецов и командиров которые пресекали беспорядки в начале нулевых.

— Как будут встречать иностранных болельщиков?

— Да никак, есть сербы — они братья нам. Остальные — соперники. Футбол это соревнование и мы болеем за свою команду. Если будут публичные акции братания и дружбы, будьте уверены, что это показуха. Вам, конечно, интересно готовимся ли мы драться, провоцировать, оскорблять? Решительно нет. Как было сказано выше, мы ценим право смотреть футбол. И в целом никакой агрессии нет. Перед любым крупным спортивным событием силовой надзор усиливается. В России с этим полный порядок. И любые попытки, если таковые будут, правоохранительные органы жестко пресекут.

Важно ещё то, что групп болельщиков из клубных ассоциаций на трибунах может быть категорически мало. Они привыкли к бесплатным билетам. Например на кубок конфедераций их выдавали пачками, просто чтобы заполнить трибуны. А здесь ЧМ, билетов давно нет, многие этого еще не поняли.

Что касается иностранных болельщиков, тех же британцев и латиноамериканцев (жёсткие ребята). Мировая пресса два года пугает любителей спорта страшными российскими фанатами. Постоянно проскакивают статьи о том, как британцев будут убивать в России и тому подобный бред. Мне постоянно звонят иностранные журналисты, просят комментарий и все в полной уверенности, что мы дикие и обязательно устроим дебош. Это нам с вами смешно, мы здесь живём и всё понимаем, а они на полном серьёзе. Британский фанат измельчал, при огромном численном превосходстве во Франции они сотнями бежали от десятков русских, им рассказывают, что их чуть ли не убивали. На самом деле самая тяжелая травма — один британец впал в кому. Он выкарабкался, остался инвалидом, но живой. Будем честны, при таком масштабе беспорядков, какой был в Марселе, могло быть гораздо хуже.

Теперь британские болельщики напуганы. И мы не ожидаем никакой агрессии или попыток отомстить с их стороны. Им собственное государство не рекомендуют ехать в Россию. Но это вообще не про спорт, а про политику. Наши фанаты хоть и отличались, как и британские у себя, заинтересованы в успехе домашнего чемпионата.