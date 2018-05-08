Уфимцы записали послание потомкам и заложили капсулу времени

В Уфе заложили капсулу времени с посланием будущему поколению, людям, которые будут жить в 2045 году и встретят 100-летие Великой Победы.

Отрывок послания потомкам (2018 год): «Вы, уважаемые потомки, живете в другое новое время, когда уже почти нет тех, кто сражался с фашистами на фронтах, кто без устали „ковал Победу“ в тылу, тех, кто выстоял, не позволил себе сломаться и победил. Но будут те, кому ветераны войны передали эстафету преемственности поколений — светлую память о великом подвиге советского человека, сокрушившего фашизм.

Время давно сравняло траншеи и окопы на полях сражений. Но оно не может и не должно изгладить в памяти великий подвиг народа.

Мы передаем вам, потомки, эстафету памяти о наших отцах, дедах и прадедах, отдавших жизни за мир и наше благополучие.

Чтобы не обрушилась на людей война, чтобы жизнь на земле не содрогнулась от разрывов бомб, снарядов, чтобы не плакали матери, помните, какой ценой досталась Победа! Берегите мир! Берегите память! Берегите Отчизну!».

Кстати, в прошлом году 9 Мая была вскрыта капсула, заложенная коллективом колхоза «Октябрь» в 1968 году с обращением к нам, живущим в XXI веке.