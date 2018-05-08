Клопп: «Мы всегда делаем жизнь более захватывающей»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп готов к жаркой борьбе за места в Лиге чемпионов в последнем туре.

"Ливерпуль" уже мог обеспечить себе место в четвёрке, но допустил несколько осечек. В заключительном туре мерсисайдцы сыграют с «Брайтоном».