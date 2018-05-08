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Клопп: «Мы всегда делаем жизнь более захватывающей»
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Клопп: «Мы всегда делаем жизнь более захватывающей» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп готов к жаркой борьбе за места в Лиге чемпионов в последнем туре.
"Ливерпуль" уже мог обеспечить себе место в четвёрке, но допустил несколько осечек. В заключительном туре мерсисайдцы сыграют с «Брайтоном».
"Это моя жизнь, это наша жизнь, которую мы всегда делаем более захватывающей. У нас были такие ситуации несколько раз. Это будет интересно, поскольку «Брайтон» находится в хорошей форме. Они здорово играли против "Манчестер Юнайтед". Но всё в порядке. Жизнь хороша, пока всё в твоих руках", — цитирует Клоппа Sky Sports.
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