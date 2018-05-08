«ПСЖ» нацелился на Доннарумму 

Как сообщает L'Equipe, голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма стал главной трансферное целью «ПСЖ». Отмечается, что нынешний вратарь команды Альфонсо Ареоля покинет клуб этим летом.
Доннарумма прокомментировал слухи об уходе из «Милана»
В случае, если переход итальянского игрока так и не состоится, клуб постарается заполучить вратаря «Челси» Тибо Куртуа, который по ходу этого сезона заявлял о желании сменить команду.
В нынешнем сезоне 19-летний Доннарумма провел 50 матчей, пропустил 49 мячей и 21 раз оставлял свои ворота «сухими». Его контракт с «россонери» действует до 2021 года, а трансферный лист оценивается в 40 млн евро.