Ещё
«ПСЖ» нацелился на Доннарумму
Далее:
Читайте также:
Ещё

«ПСЖ» нацелился на Доннарумму 

Советский спорт 1 час назад
Как сообщает L'Equipe, голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма стал главной трансферное целью «ПСЖ». Отмечается, что нынешний вратарь команды Альфонсо Ареоля покинет клуб этим летом.
Доннарумма прокомментировал слухи об уходе из «Милана»
В случае, если переход итальянского игрока так и не состоится, клуб постарается заполучить вратаря «Челси» Тибо Куртуа, который по ходу этого сезона заявлял о желании сменить команду.
В нынешнем сезоне 19-летний Доннарумма провел 50 матчей, пропустил 49 мячей и 21 раз оставлял свои ворота «сухими». Его контракт с «россонери» действует до 2021 года, а трансферный лист оценивается в 40 млн евро.
Советский спорт: последние новости
Соломон Кверквелия: Лучший защитник в России – Джикия, в мире – Рамос Гвардиола, Клопп и еще четыре специалиста номинированы на тренера года в АПЛ Файзулин покинет «Зенит» после завершения сезона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой44
Медведев породил новый анекдот про Мутко456
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером7
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Медведева выступила с официальным заявлением138
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение