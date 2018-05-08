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Кировчане закрыли дорожные ямы фанерой, шинами и натюрмортом
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Кировчане закрыли дорожные ямы фанерой, шинами и натюрмортом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Кировчане придумали оригинальный способ привлечь внимание к проблеме плохих дорог в городе. На этот раз автолюбители закрыли дорожную яму несколькими листами фанеры, положив сверху шины. Довершил «композицию» цветочный натюрморт. Фотография появилась в кировском паблике «Злой кировчанин».
Жители города порыв автора фотографии поддержали. — Уважаю тех, кто хоть так пытается привлечь внимание к проблеме. Хороший асфальт на дороге не валяется», — пишут в комментариях пользователи.
Напомним, это не первый случай, когда жители города необычным способом пытаются привлечь внимание к проблеме плохих дорог. В 2016 году жители закрыли ямы на дорогах коврами и паласами. Правда, через час их пришлось убрать — полицейские потребовали убрать ковры с проезжей части.
Желание кировчан привлечь внимание к проблеме можно понять — прошлым летом специалисты ОНФ признали кировские дороги признали худшими в ПФО. В ходе рейда даже представители администрации признали, что 87% кировских улиц нуждаются в ремонте.
Фото: vk.com/zlo43
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