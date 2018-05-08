Третье место в чемпионате по компьютерному многоборью заняла жительница Алтуфьева

Посетительница филиала «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» Татьяна Васильева заняла третье место в номинации «Начинающий пользователь» чемпионата по компьютерному многоборью в рамках проекта «Московское долголетие». Об этом рассказали в ЦСО района.

— Победительница окончила Московский Станкоинструментальный техникум. По специальности она техник-инструменталист. Сейчас она принимает активное участие в жизнедеятельности ТЦСО: танцует в коллективе «Алемана», участник «Альманаха стихов» «Белый парус», занимается в кружке рукоделия и делает поделки своими руками для подарков пенсионерам. В прошлом году успешно окончила курсы по английскому языку. В свободное время любит заниматься вязанием, рукоделием, чтением газет, журналов, обмениваться опытом с друзьями в социальных сетях, — уточнили в ЦСО.

Напомним, центр соцобслуживания «Алтуфьевский» находится по адресу: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. Присоединиться к программе «Московское долголетие» приглашают всех желающих от 55 лет и старше. Чтобы выбрать себе занятия по душе, необходимо прийти в ЦСО с паспортом и СНИЛС и заполнить анкету. (то)