Вахта Героев на Ямале: в Салехард приехал Герой России

На салехардских соревнованиях по армейскому рукопашному бою была внушительная ветеранская делегация Свердловской области. Уральские гости дали местным спортсменам мастер-класс по актуальным требованиям к экипировке, нюансах судейства и продемонстрировали приемы боя.

Помимо спортивной составляющей у уральцев особая миссия: они прилетели на Ямал, чтобы в рамках социально-патриотической работы встретиться с салехардскими и ярсалинскими школьниками, рассказать им о героическом прошлом нашей Родины, о выдающихся людях и поделится личным богатым жизненном опытом.

В составе свердловской делегации были руководитель областной Федерации армейского рукопашного боя, неоднократные чемпионы страны и Европы по джиу-джитсу, победители международных турниров по боям без правил.