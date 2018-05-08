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Вахта Героев на Ямале: в Салехард приехал Герой России
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Вахта Героев на Ямале: в Салехард приехал Герой России 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
На салехардских соревнованиях по армейскому рукопашному бою была внушительная ветеранская делегация Свердловской области. Уральские гости дали местным спортсменам мастер-класс по актуальным требованиям к экипировке, нюансах судейства и продемонстрировали приемы боя.
Помимо спортивной составляющей у уральцев особая миссия: они прилетели на Ямал, чтобы в рамках социально-патриотической работы встретиться с салехардскими и ярсалинскими школьниками, рассказать им о героическом прошлом нашей Родины, о выдающихся людях и поделится личным богатым жизненном опытом.
В составе свердловской делегации были руководитель областной Федерации армейского рукопашного боя, неоднократные чемпионы страны и Европы по джиу-джитсу, победители международных турниров по боям без правил.
Среди гостей были и герои. В рамках федерального проекта «Вахта Героев» приехала делегация Свердловской общественной организации ветеранов «Жизнь — Отечеству» во взаимодействии с «Уральской Ассоциацией Героев». Сергею Мельникову Звезду Героя дали десять лет назад. Тогда он, 22-летний старший сержант, на своем Т-72 в Цхинвале защищал базу российских миротворцев. Давно уже закончились снаряды, а грузинские солдаты все наседали. В решающий момент парень запрыгнул в танк и отогнал грузинских солдат, тем самым спас от неминуемой гибели миротворцев.
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