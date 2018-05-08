«Не дай бог снова война!» Как молитву повторяют эти слова про себя ветераны

Сегодня в Тасеевском районе не осталось ни одного свидетеля зверств в концлагерях и переживших блокаду в Ленинграде. О том, как страна завоёвывала Победу, могут рассказать участники боевых действий. Четверо из пятерых оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны защищали страну на Восточном фронте.

75 лет с пулей в лёгком

Единственный, кто попал на Западный фронт, — Афанасий Лапшаков. Ему уже 95 лет, но о своём боевом пути он рассказывает в мельчайших подробностях, приводя исторические справки, называет главнокомандующих, помнит имена сослуживцев и врачей, которые его вытаскивали с того света.

На фронт Афанасия Евгеньевича призвали в конце лета 1942 года. И он сразу попал в самое пекло войны — под Сталинград, на Донской фронт. «Бои шли днём и ночью. От залпов круглосуточно было светло. Земля горела… »

В декабре его ранило осколком авиабомбы. А после госпиталя, в начале июля 1943-го, солдат оказался на Курской дуге. Здесь тогда шли ожесточённые бои. «20 июля меня ранило при блокаде вражеского дота. Вытащить сразу не могли, я был на нейтральной полосе. Лежу — через меня бьют немцы по нашим, а наши по немцам, чувствовал, как огнём от снарядов обжигает. Вечером советские войска пошли в наступление, меня посчитали мёртвым. Ночью проснулся — холодно, весь в крови, дрожу. Разглядел меня и вытащил на плащ-палатке санинструктор Селивёрстов, дед тогда уже был». Этот бой 20 июля 1943 года для Афанасия Евгеньевича стал последним на этой войне. «Пуля в лёгком у меня так и осталась, 75 лет с ней живу, частенько даёт о себе знать, одышка мучает. Но больнее всего, конечно, воспоминания о тех, кто погиб. Нас три брата на фронте было. Иван не вернулся. Сейчас все уходят, мало нас осталось… »

На фронт в последний вагон

В армию Виктор Сидоренко пошёл в 17 лет в 1944 году — как говорится, запрыгнул в последний вагон. После учебки в Ачинске молодых пацанов выстроили, чтобы отправить на восток. Это было 1 мая. «Командир полка походил между нами, посмотрел и говорит: „Ой, сыночки, идите, подрастите!“ — Я тогда весил 45 кг». Повоевать успел только неделю», — вспоминает Виктор Антонович. Победу он встретил на кухне — был в наряде. «Слышу: кто плачет, кто поёт, шумят, флагами машут: „Война кончилась! Победа, сынок!“ — И все побежали… Нас из деревни было трое парней, с которыми вместе призывались. Нам сказали, что можно ехать домой, но на вокзале была такая толкучка — не протолкнуться, вернулся в свою землянку. И служба затянулась на 6 лет. Вместе с другими строил авиационные порты, в том числе и за Полярным кругом в Хатанге. Это потом там построили корпуса, а мы и зимой жили в палатках. Дрова заготавливали тут же, в лесу валили деревья. Это была борьба за выживание».

«Воевали ради вас!»

Медсестру Нину Романенко признали участником войны всего пять лет назад. Справедливость восторжествовала благодаря её внуку, который раскопал историю бабушки и обратился в соответствующие органы.

«Когда началась война, мне было пятнадцать лет, — рассказывает Нина Федосовна. — Я трудилась в тылу. Наши родители говорили: если не будешь кормить своих, то придётся кормить врагов! А в середине 1942 года мне неожиданно пришла повестка на фронт… По распределению попала в зенитно-артиллерийский полк города Ворошилов, ныне Уссурийск. Чего только не пришлось пережить: в землянке два с лишним года жили, на посту стояли днём и ночью. А бывало, отправят сообщение передать в соседний полк — и бежишь сломя голову по темноте через деревни, посёлки. Страшно-то как! Однажды пришлось идти через кладбище. Ничего не видно, я угодила в яму, которую для покойника выкопали. Сторож помог выползти. Но сообщение в итоге я передала».

В свои 92 года героиня не потеряла оптимизма, но очень волнуется за нынешнее поколение, которое тоже переживает сложную обстановку в мире. «Не дай бог, чтобы снова дошло до войны! — как молитву, повторяет ветеран. — Мы своё отжили, все трудности перенесли. Ради вас, чтобы вы жили с миром!»