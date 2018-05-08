Ещё
Дмитрий Шляхтин: «У „Крыльев“ нет проблем, как у условной „Кубани“. Тот путь заведомо бессмысленный»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дмитрий Шляхтин: «У „Крыльев“ нет проблем, как у условной „Кубани“. Тот путь заведомо бессмысленный» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин в интервью «СЭ» отметил, что самарский клуб живет строго по финансам. По его словам, вернувшемся в премьер-лигу клубу это придает стабильности.
— Отвечу по данному пункту не как управленец, а как человек, который принял этот клуб. Так вот, я взял его с закредитованностью 2 миллиарда рублей. Команда шесть месяцев не получала зарплату. Все это пришлось разгребать.
Вместе с тем первый вылет в ФНЛ — не моя история. Я пришел в министерство в ноябре и не просил футбола. Но губернатор вызвал меня и сказал, что этим должен заниматься я. При этом тренер уже был назначен — тогда вместо «сдернувшегося» в «Анжи» Гаджи Гаджиева по настоянию ветеранов поставили Александра Цыганкова.
— А второй вылет?
— Вот это уже мое, тут ответственности с себя не снимаю. Но нужно понимать, что наш клуб живет строго по финансам. За это время мы сократили долговые обязательства в разы. И мы не заходим за установленные границы. Если имеем миллиард на год — на это и живем. И у нас нет проблем, как у условной «Кубани». Тот путь заведомо бессмысленный.
— С этим не поспоришь.
— Можно было бы подписать игроков — и выстрелить в одном сезоне. Но тем самым загнать клуб в такую долговую яму, что потом не выбраться. Сколько было случаев, когда команды подписывали серьезных игроков, не имея никаких финансовых гарантий. Где нынче «Томь»? Куда делась «Волга»? Что сейчас с «Кубанью»?
Хотя болельщику всегда хочется большего. Когда «Крылья» выиграли у "Спартака" — 4:0, Самара три дня пила от радости. И я горд, что за период моего руководства, мы обыгрывали все клубы, за исключением пока ЦСКА. Никто, кстати, не запомнил, что при мне команда занимала девятое место. Лучший результат за девять лет! (Владимир ИВАНОВ)
Полностью интервью Шляхтина
Спорт-Экспресс: последние новости
Кавани и Ди Мария могут сменить "ПСЖ" на "Атлетико" СМИ: "Милан" получил лицензию УЕФА Президент "Крыльев Советов" Шляхтин - о клубе: "Я не вижу перспектив"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой44
Медведев породил новый анекдот про Мутко456
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером7
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Медведева выступила с официальным заявлением138
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение