Дмитрий Шляхтин: «У „Крыльев“ нет проблем, как у условной „Кубани“. Тот путь заведомо бессмысленный»

Президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин в интервью «СЭ» отметил, что самарский клуб живет строго по финансам. По его словам, вернувшемся в премьер-лигу клубу это придает стабильности.

— Отвечу по данному пункту не как управленец, а как человек, который принял этот клуб. Так вот, я взял его с закредитованностью 2 миллиарда рублей. Команда шесть месяцев не получала зарплату. Все это пришлось разгребать.

Вместе с тем первый вылет в ФНЛ — не моя история. Я пришел в министерство в ноябре и не просил футбола. Но губернатор вызвал меня и сказал, что этим должен заниматься я. При этом тренер уже был назначен — тогда вместо «сдернувшегося» в «Анжи» Гаджи Гаджиева по настоянию ветеранов поставили Александра Цыганкова.

— А второй вылет?

— Вот это уже мое, тут ответственности с себя не снимаю. Но нужно понимать, что наш клуб живет строго по финансам. За это время мы сократили долговые обязательства в разы. И мы не заходим за установленные границы. Если имеем миллиард на год — на это и живем. И у нас нет проблем, как у условной «Кубани». Тот путь заведомо бессмысленный.

— С этим не поспоришь.

— Можно было бы подписать игроков — и выстрелить в одном сезоне. Но тем самым загнать клуб в такую долговую яму, что потом не выбраться. Сколько было случаев, когда команды подписывали серьезных игроков, не имея никаких финансовых гарантий. Где нынче «Томь»? Куда делась «Волга»? Что сейчас с «Кубанью»?

Хотя болельщику всегда хочется большего. Когда «Крылья» выиграли у "Спартака" — 4:0, Самара три дня пила от радости. И я горд, что за период моего руководства, мы обыгрывали все клубы, за исключением пока ЦСКА. Никто, кстати, не запомнил, что при мне команда занимала девятое место. Лучший результат за девять лет! ( Владимир ИВАНОВ

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