Команда из ЮЗАО заняла третье место в Коломенском

В Коломенском прошли финальные городские соревнования по городошному спорту в рамках Московской межокружной спартакиады «Московский двор — спортивный двор». В команде ЮЗАО было 2 воспитанника спортивного центра «Космос».

Команда из ЮЗАО, в составе которой были подопечные спортивного центра «Космос», впервые за последние пять лет сумела попасть в тройку призеров городских соревнований.

Фаллух Филипп и Ляхович Андрей из спортивного центра «Космос», а также воспитанники других спортивных центров, поборолись за лидерство и достигли хорошего результата.

Тренер спортивного центра «Космос» Семён Симоновский был ответственным за подготовку команды ЮЗАО.