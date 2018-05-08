Команда из ЮЗАО заняла третье место в Коломенском 

В Коломенском прошли финальные городские соревнования по городошному спорту в рамках Московской межокружной спартакиады «Московский двор — спортивный двор». В команде ЮЗАО было 2 воспитанника спортивного центра «Космос».
Команда из ЮЗАО, в составе которой были подопечные спортивного центра «Космос», впервые за последние пять лет сумела попасть в тройку призеров городских соревнований.
Фаллух Филипп и Ляхович Андрей из спортивного центра «Космос», а также воспитанники других спортивных центров, поборолись за лидерство и достигли хорошего результата.
Тренер спортивного центра «Космос» Семён Симоновский был ответственным за подготовку команды ЮЗАО.