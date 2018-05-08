Ещё
Команда из ЮЗАО заняла третье место в Коломенском
Далее:
Читайте также:
Ещё

Команда из ЮЗАО заняла третье место в Коломенском 

Управа района Гагаринский 1 час назад
Фото: Управа района Гагаринский
В Коломенском прошли финальные городские соревнования по городошному спорту в рамках Московской межокружной спартакиады «Московский двор — спортивный двор». В команде ЮЗАО было 2 воспитанника спортивного центра «Космос».
Команда из ЮЗАО, в составе которой были подопечные спортивного центра «Космос», впервые за последние пять лет сумела попасть в тройку призеров городских соревнований.
Фаллух Филипп и Ляхович Андрей из спортивного центра «Космос», а также воспитанники других спортивных центров, поборолись за лидерство и достигли хорошего результата.
Тренер спортивного центра «Космос» Семён Симоновский был ответственным за подготовку команды ЮЗАО.
Управа района Гагаринский: последние новости
Подопечная спортивного центра "Космос" заняла призовое место на турнире по тхэквондо Учащаяся школы им. Ботвинника завоевала золотую медаль первенства России по шахматам Патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершит молебен перед началом Олимпийских игр
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой44
Медведев породил новый анекдот про Мутко457
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером7
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Медведева выступила с официальным заявлением138
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение