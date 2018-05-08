Ещё
Похищение девушки в Северной Осетии обсуждают в соцсетях
Далее:
Читайте также:
Ещё

Похищение девушки в Северной Осетии обсуждают в соцсетях 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Видеозапись с похищением девушки появилась на одной из региональных страниц в соцсетях.
Девушка на видео выходит из ресторана, где отдыхает с приятельницей, чтобы ответить на звонок. На улице на неё накидывают полотнище и, удерживая силой, грузят на заднее сидение автомобиля. Администраторы сообщества интересуются, как подписчики относятся к практике похищения невест на Кавказе.
Мнения пользователей соцсети разделились. Некоторые считают, что жених-похититель достойно продолжает традиции предков. Они полагают, будто мужчина имеет право украсть девушку, которая ему отказала. Не все согласны с таким подходом. Похищение людей — это преступление, которое может иметь серьёзные последствия. Кроме того, отмечают некоторые подписчики, в Северной Осетии никогда не поощрялся этот обычай соседей.
Публикация от Владикавказ | Осетия ️ (@northossetia) 7 Май 2018 в 8:22 PDT
АиФ Ставрополье: последние новости
Как отличник из Ставрополя стал телезвездой? Снаряды, которые находят через 75 лет после освобождения Кавказа, опасны? Пятигорчанин, сидевший на перилах балкона, попал на видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой44
Медведев породил новый анекдот про Мутко456
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером7
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Медведева выступила с официальным заявлением138
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение