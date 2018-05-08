Похищение девушки в Северной Осетии обсуждают в соцсетях

Видеозапись с похищением девушки появилась на одной из региональных страниц в соцсетях.

Девушка на видео выходит из ресторана, где отдыхает с приятельницей, чтобы ответить на звонок. На улице на неё накидывают полотнище и, удерживая силой, грузят на заднее сидение автомобиля. Администраторы сообщества интересуются, как подписчики относятся к практике похищения невест на Кавказе.

Мнения пользователей соцсети разделились. Некоторые считают, что жених-похититель достойно продолжает традиции предков. Они полагают, будто мужчина имеет право украсть девушку, которая ему отказала. Не все согласны с таким подходом. Похищение людей — это преступление, которое может иметь серьёзные последствия. Кроме того, отмечают некоторые подписчики, в Северной Осетии никогда не поощрялся этот обычай соседей.

Публикация от Владикавказ | Осетия ️ (@northossetia) 7 Май 2018 в 8:22 PDT