Андреа Пирло: Никогда не думал, что «Золотой мяч» важен для игрока

«Я перешел в „Милан“ по инициативе Адриано Галлиани. Это было замечательное приключение, лучшие 10 лет в моей жизни.

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Что касается Анчелотти, то этот человек стал для меня вторым отцом. Он многое дал всему „Милану“. Особенно на ментальном уровне. Я хочу просто поблагодарить его. Да, я слышал, что он хочет видеть меня в своем тренерском штабе, но я еще молод. Мне нужно хорошо подумать.

»Золотой мяч"? Никогда не думал, что это важно для игрока. У меня хватает трофеев, поэтому я доволен своей карьерой", — приводит слова Пирло Football Italia.