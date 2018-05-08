Андреа Пирло: Никогда не думал, что «Золотой мяч» важен для игрока 

«Я перешел в „Милан“ по инициативе Адриано Галлиани. Это было замечательное приключение, лучшие 10 лет в моей жизни.
Анчелотти хочет видеть в сборной Италии Пирло и своего сына Давиде
Что касается Анчелотти, то этот человек стал для меня вторым отцом. Он многое дал всему „Милану“. Особенно на ментальном уровне. Я хочу просто поблагодарить его. Да, я слышал, что он хочет видеть меня в своем тренерском штабе, но я еще молод. Мне нужно хорошо подумать.
»Золотой мяч"? Никогда не думал, что это важно для игрока. У меня хватает трофеев, поэтому я доволен своей карьерой", — приводит слова Пирло Football Italia.
Напомним, итальянец выступал за «Милан» с 2001 по 2011 годы. За это время полузащитник выиграл чемпионат (2 раза), Кубок (1) и Суперкубок Италии (1), а также Лигу чемпионов (2), Суперкубок УЕФА (2) и клубный чемпионат мира (1).