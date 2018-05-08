«Костями русских уложена Европа»: история свидетелей войны Абанского района

В Абанском районе сегодня проживают девять участников боевых действий, четыре узника концлагерей и три юных жителя блокадного Ленинграда. Истории нескольких нам удалось записать при встрече.

«Нас убьют?»

Жительнице блокадного Ленинграда Альме Маланкиной было четыре года, когда началась война.

Но это было не первое горе в их семье. В 1938 году по доносу был арестован и расстрелян отец, мать с годовалой дочерью и двумя старшими сыновьями осталась одна. «В начале войны мы не понимали, почему конфет монпансье, которые стояли на витрине магазина, мама нам не покупала. А так хотелось! Но когда начали бомбить, стало страшно. Помню, как бежали в бомбоубежище, а вокруг всё взрывалось, и я, сидя на руках у мамы, сильно кричала: „Нас убьют?“ Когда есть совсем было нечего, их эвакуировали. Везли, как и тысячи ленинградских детей, в телячьих вагонах, в Сибирь, подальше от войны. На станциях подкармливали местные, но еды истощённым детям было мало.

»Помню, как нам варили еду в котелке, вдруг поезд дёрнулся, и всё упало на пол. Мы так плакали! Что успели, собрали». Семью Фишер (девичья фамилия Альмы Георгиевны) привезли в глухую тайгу, где комары и мошка, ни озера, ни речушки, только подсобное хозяйство. Днём ребятишки учились, а потом на полях выкапывали остатки картошки, после того как соберёт урожай колхоз, — делали из неё лепёшки. «Голод был страшный, мы обдирали берёзы и сосали жёлтую мезгу, копали саранки. В первое время нас называли фашистами и гитлеровцами (по происхождению они немцы), и помогать нам не хотели. Но со временем и мы стали своими».

Две сестры — две судьбы

Сёстры Елена Матвеева и Анна Алферчик родом из украинского Славянска. Того самого, который в 2014 году снова испытал ужасы войны во время конфликта в Донецкой области.

Старшая Анна 19-летней ушла добровольцем на фронт. А 9-летняя Елена вместе с мамой и 13-летним братом попали в немецкую оккупацию. Во время бомбёжки брат получил 12 ранений и умер на руках у матери. Вскоре умерла и мама. Так Елена осталось одна на территории, которую занял враг…

Анна в это время была в самом пекле войны в составе хозчасти: в Сталинграде, на Курской дуге, форсировала Днепр, прошла всю Европу. В страшных боях, прижимаясь к земле, девушка твердила: если умереть, то сразу, не мучаясь. Но судьба уготовила Анне другую жизнь. Победу она встретила в Берлине, где ей пришлось ещё остаться на два, как оказалось, счастливых года. В сентябре 1945 года она познакомилась с Константином из Сибири, который добровольцем ушёл на фронт в 1941-году, прошёл всю войну, был ранен. В столице Германии в 1946 году их расписали в советском посольстве. А через год там же родился их сын. И уже молодой семьёй они вернулись на родину мужа. В Абанском районе они прожили вместе больше 60 лет. Позже в Сибирь приехала и младшая сестра Анны Макаровны, Елена. Они часто встречаются и всегда рады гостям.

«Любите Родину любой»

Участник Великой Отечественной войны Дмитрий Туров из рода четырёх ссыльных поляков, братьев Туровых, которые основали Абан. Когда началась война, ему было всего пятнадцать, а на фронт отправился, едва ему исполнилось 17 лет. В начале 1943-го его призвали в Ачинск в военно-пехотное училище. Но окончить его он не успел — всех курсантов отправили на фронт рядовыми. Первый бой был уже 9 сентября за освобождение города Бахмач на Украине. Вспомнил Дмитрий Егорович, какой страх пришлось пережить при форсировании Днепра. В той мясорубке он получил первое ранение. В госпитале оказалось, что после училища он нигде в списках не значился. «Если бы погиб, не знали бы, куда похоронку родственникам отправить. Такой бардак был! Медальон тогда тоже никто не выдавал… » В строй вернулся уже не в пехоту, а в артиллерию. «Здесь у солдата выжить шансов больше, находишься не на передовой, но и здесь — как судьба распорядится. В одном из боёв меня заменил замковый 122-миллиметровой гаубицы, и его убили — получается, вместо меня».

Победу фронтовик встретил в Берлине. Там ему ещё пришлось два года после войны служить в составе групп советских войск в Германии. На его груди — медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», орден Отечественной войны I степени, а после войны вручили медали Георгия Жукова и «За победу над Германией». Дмитрий Егорович понимает, что эти награды выстраданы и политы его кровью и кровью тех, кто не вернулся с полей сражений. И сейчас, когда переосмысливают историю, пытаясь принизить подвиг солдат, он очень переживает. Чтобы не случилось этого, призывает молодое поколение: «Любите родину такой, какая она есть. Правители приходят и уходят. А она остаётся жить в нас, наших детях и будущих поколениях».

Расписался на стене Рейхстага

В посёлок Почет Абанского района отправилась отдельная экспедиция нашего автопробега. 80 км по разбитой гравийке на внедорожнике ехали 2,5 часа.

В небольшом посёлке сегодня проживают всего 847 человек. Есть две школы, сельский клуб, магазин. Но местные жители до сих пор вспоминают, как они четыре года (!), с 1996-го по 2000-й, жили вообще без электричества.

Детство в плену

Здесь, в Почете, нас ждали две встречи. Мы поздравили с праздником Марию Яковлевну Бояринцеву. К сожалению, она уже не может ничего рассказать, сказывается возраст и состояние здоровья. Но родные бережно хранят в своей памяти историю Марии Яковлевны. Когда она была ещё маленькой девочкой, их семья жила в Смоленской области и в первые месяцы войны оказалась в оккупации. Женщина часто рассказывала о бесконечных бомбёжках, о том, как их деревня несколько раз переходила из рук в руки: то немцы занимали её, то советские войска. О том, как их семью увезли в плен, и даже маленьких детей не щадили, заставляли работать. Вспоминала Мария Яковлевна и о том, как из плена их освободили союзники — американские войска.

«Я дошёл до Берлина»

А в это время в доме ветерана Анатолия Александровича Котляра уже накрывали стол и готовились встречать гостей. Хозяину 92 года, но он сохраняет светлую память, бодрость духа и чувство юмора. Ветеран по нашей просьбе надел парадный китель и рассказал о том, как он дошёл до Берлина.

До войны их семья жила на Украине. Когда началась оккупация, их эвакуировали в Сибирь. На фронт призывался уже из Красноярского края. Попал 17-летний Анатолий Котляр сначала в танковое училище. Но не доучился: фронту требовалось подкрепление, и молодых курсантов раньше срока отравили на передовую. Первый бой танкист принял на Днепре. Сколько их было, тех страшных боёв, уже и не помнит. В 1944 году танк подбили. Командир успел крикнуть: «Покинуть машину!» «Я выскочил, метров на 30 отбежал. В этот момент рядом снаряды рванули. Очнулся в госпитале», — вспоминает ветеран.

Ранением перебило руки, так что управлять танком Анатолий Александрович уже не мог. После госпиталя продолжил бить врага уже стрелком в составе 1-го Украинского фронта под командованием маршала Конева. «Так я дошёл до Берлина и расписался на стене рейхстага», — герой войны едва сдержал слёзы. Вспомнил, какой ценой досталась всему миру Победа.

«Много молодых ребят погибло. Со мной рядом столько было боевых товарищей! После войны только троих видел живыми. Брат служил на Балтике в морфлоте в звании капитан-лейтенанта. В 1944 году домой пришло извещение, что его подлодка не вернулась из похода… Костями русских солдат уложена вся Европа. Очень жаль, что сейчас на Западе об этом многие забывают».