В Москве пройдет танцевальный благотворительный марафон «Лучшие друзья»

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости . Седьмой благотворительный танцевальный марафон «Лучшие друзья» — формат благотворительности, который помогает стереть границы между людьми с инвалидностью и без: здесь и те и другие танцуют, знакомятся со звездами и веселятся вместе. Как сообщают организаторы марафона, в этом году вновь подготовлена интересная программа: с 12.00 до 20.00 гостей ждут мастер-классы лучших хореографов страны, конкурсы и выступления звезд эстрады — Владимира Левкина ("На-на"), вокальной группы «Пятеро», Ромади Кагиты (участницы проекта «Артист» на «Россия 1»), Ива Набиева (победителя шоу «Успех» на СТС) и многих других.

Организаторы марафона — фонд «Лучшие друзья» и региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива» при поддержке Фонда президентских грантов.

Танцевальный марафон «Лучшие друзья» — отличный способ весело провести время, избавиться от массы стереотипов и сделать доброе дело. Марафон при помощи танцев объединяет людей с инвалидностью и без. Здесь ребята с особенностями развития (участники программ фонда «Лучшие друзья») веселятся вместе с гостями и находят новых друзей. Последние шесть лет событие ежегодно собирает несколько тысяч человек — неравнодушных, веселых и активных.

На марафоне гости учатся танцевать под выступления настоящих звезд эстрады. В течение всего дня популярные хореографы ( Анна Ковтун , Елена Куфтова, Алина Шадрина) ведут мастер-классы по разным танцевальным стилям, а известные артисты и музыкальные группы исполняют любимые зрителями песни, общаются и фотографируются с поклонниками.

При этом корпоративные команды крупнейших бизнес-компаний будут участвовать в увлекательном танцевальном турнире, победитель которого получит награду. Параллельно популярные ведущие будут проводиться в зале арт-занятия и творческие мастерские, а также игры, конкурсы и розыгрыши.