Обучение временного персонала для помощи болельщикам ЧМ-2018 на ж/д вокзалах завершат в начале июня

Началась подготовка временного персонала АНО «Транспортная дирекция-2018» к чемпионату мира по футболу 2018 г., она продлится до начала июня. Об этом сообщает пресс-служба дирекции.

«Началась подготовка временного персонала АНО «Транспортная дирекция-2018» к чемпионату мира по футболу 2018 г. в России. 960 сотрудников обучат координировать и оказывать компетентную информационную поддержку болельщикам чемпионата на 19 основных и двух промежуточных железнодорожных вокзалах в городах-организаторах соревнования. Занятия будут проходить в онлайн— и офлайн-форматах во всех 11 городах чемпионата», — говорится в сообщении.

В дирекции уточнили, что программа курса разработана с учетом проведения таких крупных международных событий, как зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 г., Кубок конфедераций-2017 и Универсиада в Казани 2013 г. «Опыт работы на таких соревнованиях имеют и многие из кандидатов, которые будут трудиться на железнодорожных вокзалах в городах-организаторах в период проведения чемпионата», — пояснили в пресс-службе.

По словам генерального директора АНО «Транспортная дирекция-2018» Кирилла Полякова, завершить обучение временного персонала планируется в начале июня 2018 г. «А 12 числа они уже выйдут на работу на железнодорожные вокзалы в 11 городах-организаторах и начнут координировать и информировать болельщиков чемпионата мира по футболу по вопросам бесплатного транспорта», — отметил К. Поляков.

В дирекции напомнили, что всего было принято более 1 тыс. 440 заявок. «Конкурс составил 1,4 человека на место. Возраст сотрудников — от 18 лет. Обязательное условие — знание одного из иностранных языков: английского, французского, немецкого, испанского», — заключили в пресс-службе.

Чемпионат мира по футболу 2018 г. состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Мундиаль пройдет на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.