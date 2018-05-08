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Бык ранил участника фестиваля корриды в Испании. Видео
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Бык ранил участника фестиваля корриды в Испании. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Очевидцы сняли на видео неудачу, постигшую участника фестиваля, проходившего в минувшие выходные в муниципалитет Онтеньенте, расположенного в испанской провинции Валенсия.
Мужчина, являвшийся участником традиционных забегов с быками, ежегодно разворачивающихся на городских улицах, не проявил достаточной расторопности.
Бык догнал человека, поддел его рогами и попытался затоптать свою жертву. В дело вмешались организаторы мероприятия, в чья обязанности входит своевременно оттаскивать слишком проворного быка за веревку, накинутую на шею парнокопытного.
В итоге животное удалось вернуть на место, а очевидцы эвакуировали пострадавшего, степень тяжести травм которого не уточняются.
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