СМИ: Руй Патрисиу может продолжить карьеру в «Наполи»

Руководство «Наполи» рассматривает возможность подписания контракта с вратарем «Спортинга» Руем Патрисиу, сообщает A Bola. Неаполитанцы готовы сделать португальского голкипера основным, поскольку летом по истечении срока контракта команду на правах свободного агента покинет Пепе Рейна — испанец продолжит карьеру в «Милане».

Ожидается, что в «Наполи» зарплата Патрисиу составит 4 миллиона евро в год. Эта сумма вдвое больше той, что он получает в португальском клубе.

Действующий контракт 30-летнего голкипера со «Спортингом» рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.