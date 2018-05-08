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СМИ: Руй Патрисиу может продолжить карьеру в «Наполи»
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СМИ: Руй Патрисиу может продолжить карьеру в «Наполи» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Руководство «Наполи» рассматривает возможность подписания контракта с вратарем «Спортинга» Руем Патрисиу, сообщает A Bola. Неаполитанцы готовы сделать португальского голкипера основным, поскольку летом по истечении срока контракта команду на правах свободного агента покинет Пепе Рейна — испанец продолжит карьеру в «Милане».
Ожидается, что в «Наполи» зарплата Патрисиу составит 4 миллиона евро в год. Эта сумма вдвое больше той, что он получает в португальском клубе.
Действующий контракт 30-летнего голкипера со «Спортингом» рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.
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