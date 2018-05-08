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Команда автопробега «Поздравь ветерана с Победой» побывала в Сосновоборске
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Команда автопробега «Поздравь ветерана с Победой» побывала в Сосновоборске 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Здесь мы чествовали трех участников войны.
На карте маршрута автопробега-2018 Сосновоборск не значился. Когда мы уже поводили итоги акции, нам позвонила жительница города и попросила приехать поздравить ее отца Кирилла Круглова, которому сейчас уже 103 года. Мы, конечно же, отправились в путь, чтобы лично сказать ветерану «спасибо».
У Кирилла Ильича удивительная история боевого пути. На фронт он попал в начале войны, участвовал в битве под Московой. Под Смоленском был тяжело ранен. Его посчитали убитым, родным пришла похоронка. Но оказывается, что его разыскал и вытащил земляк. После госпиталя Круглов вновь оказался на фронте. Прошел всю войну, брал Берлин.
Инвалид войны Прокопий Михневич рассказал нам, как видел армию Паулюса, которая сдалась в Сталинграде. «Наши конвоиры вели пленных немцев, мы у них спросили, что с ними будет. Нам ответили: „В Волге утопим“. Мы в это поверили, потому что тогда такая ненависть к ним была… ».
Побывали мы и у зенитчика Сергея Кузнецова. Сколько подбил немецких самолетов, он не знает. «За ночь уходило по три ящика снарядов, били по врагу непрерывно».
Истории ветеранов мы опубликуем в «АиФ на Енисее» №20.
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