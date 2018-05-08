Команда автопробега «Поздравь ветерана с Победой» побывала в Сосновоборске

Здесь мы чествовали трех участников войны.

На карте маршрута автопробега-2018 Сосновоборск не значился. Когда мы уже поводили итоги акции, нам позвонила жительница города и попросила приехать поздравить ее отца Кирилла Круглова, которому сейчас уже 103 года. Мы, конечно же, отправились в путь, чтобы лично сказать ветерану «спасибо».

У Кирилла Ильича удивительная история боевого пути. На фронт он попал в начале войны, участвовал в битве под Московой. Под Смоленском был тяжело ранен. Его посчитали убитым, родным пришла похоронка. Но оказывается, что его разыскал и вытащил земляк. После госпиталя Круглов вновь оказался на фронте. Прошел всю войну, брал Берлин.

Инвалид войны Прокопий Михневич рассказал нам, как видел армию Паулюса, которая сдалась в Сталинграде. «Наши конвоиры вели пленных немцев, мы у них спросили, что с ними будет. Нам ответили: „В Волге утопим“. Мы в это поверили, потому что тогда такая ненависть к ним была… ».

Побывали мы и у зенитчика Сергея Кузнецова . Сколько подбил немецких самолетов, он не знает. «За ночь уходило по три ящика снарядов, били по врагу непрерывно».