Ещё
Пять клубов АПЛ претендуют на Жоржиньо
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пять клубов АПЛ претендуют на Жоржиньо 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Наполи» Жоржиньо интересен пяти клубам из английской Премьер-лиги. Об этом рассказал его агент Жоао Сантос.
"Манчестер Сити" сделал предложение по Жоржиньо? Все знают, что Жоржиньо хотят приобрести 4-5 клубов из английской Премьер-лиги. «Наполи» ни с кем не вступал в переговоры, да и я не контактировал с клубами официально. Я жду, пока клуб определит будущее игрока.
Контракт Жоржиньо рассчитан ещё на два года. Если «Наполи» хочет его продать, то им нужно достичь договорённости с другим клубом, а затем обсудить это с нами", — сказал Сантос в интервью CalcioNapoli24.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Ле-Эрбье - ПСЖ: прогноз на финал Кубка Франции Венгер: "Уилшер должен остаться в "Арсенале" Газизов: "Тосно" и Курск заслужили играть в Лиге Европы, а там посмотрим, всё может быть"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой44
Медведев породил новый анекдот про Мутко456
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером7
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Медведева выступила с официальным заявлением137
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение