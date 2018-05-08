Пять клубов АПЛ претендуют на Жоржиньо

Полузащитник «Наполи» Жоржиньо интересен пяти клубам из английской Премьер-лиги. Об этом рассказал его агент Жоао Сантос.

"Манчестер Сити" сделал предложение по Жоржиньо? Все знают, что Жоржиньо хотят приобрести 4-5 клубов из английской Премьер-лиги. «Наполи» ни с кем не вступал в переговоры, да и я не контактировал с клубами официально. Я жду, пока клуб определит будущее игрока.

Контракт Жоржиньо рассчитан ещё на два года. Если «Наполи» хочет его продать, то им нужно достичь договорённости с другим клубом, а затем обсудить это с нами", — сказал Сантос в интервью CalcioNapoli24.