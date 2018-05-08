Д. Медведев отрицательно оценил проект «СР» о запрете на членство премьер-министра в политических партиях

Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев заявил об отрицательном отношении к законопроекту «Справедливой России» , которым предлагается ввести запрет для представителей политических партий замещать должность председателя правительства Российской Федерации. Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента при рассмотрении вопроса о даче согласия президенту РФ на назначение председателя правительства РФ.

«Я отношусь к этому отрицательно. Смысл парламентской деятельности и смысл участия в избирательном процессе заключается в том, чтобы получить определенный результат. Результат этот достигается определенными политическими силами, они называются партии. Во главе партий стоят их руководители», — сказал Д. Медведев, отвечая на вопрос лидера партии «Справедливая России» Сергея Миронова об отношении к проекту закона.

Он добавил, что в большинстве стран мира в той или иной степени эти руководители участвуют в формировании правительства.

«Ничего крамольного в этом нет. Я считаю, что наша система в этом смысле ничем не отличается от большинства современных демократических систем мира», — заявил он.