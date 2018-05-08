В комитете Госдумы по спорту сомневаются, что уход Мутко из спорта улучшит отношения России с МОК и другими организациями

— Нападки на российский спорт, дискриминация целых спортивных команд и национальных федераций, применение двойных стандартов имеют мало отношения к личности куратора спортивного направления в прежнем составе правительства, — отметил Дегтярев. — Вся эта антироссийская кампания является продолжением глобальной информационной войны Запада против России. Спорт в данном случае — лишь одно из направлений неприкрытого давления со стороны наших заокеанских «партнеров», попытка раскачать общество изнутри. Также как экономические санкции за воссоединение Крыма и Севастополя с Россией или бездоказательные обвинения по «делу Скрипалей».