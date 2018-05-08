В Славянском районе вместо реконструкции разрушили памятник воинам-освободителям

Краснодар. 8 мая — Новая Кубань. Завтра вся страна будет праздновать 73-ю годовщину Великой Победы над фашистскими захватчиками. Повсеместно приводят в порядок монументы, организуют праздничные мероприятия и т. д. А в это время в Краснодарском крае произошло ЧП.

Разрушился памятник советских воинам, погибших в боях с фашистскими захватчиками, расположенный в хуторе Прорвенском Черноерковского сельского поселения Славянского района.

Причем случилось все в ходе выполнения реконструкционных работ. Они велись в конце апреля.

Материал о частичном разрушении монумента, воздвигнутого в честь воинов-освободителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, передан прокуратурой в следственные органы.

Следователи выясняют, были ли соблюдены все необходимые процедуры при выдаче разрешения на реконструкцию, опрашивают подрядчиков и состурдников местной администрации.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — Сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мало того, что памятник является объектов культурного наследия регионального значения, он был воздвигнут в честь людей, которые отдали свои жизни ради нашего будущего.