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В Славянском районе вместо реконструкции разрушили памятник воинам-освободителям
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В Славянском районе вместо реконструкции разрушили памятник воинам-освободителям 

Новая Кубань 1 час назад
Краснодар. 8 мая — Новая Кубань. Завтра вся страна будет праздновать 73-ю годовщину Великой Победы над фашистскими захватчиками. Повсеместно приводят в порядок монументы, организуют праздничные мероприятия и т. д. А в это время в Краснодарском крае произошло ЧП.
Разрушился памятник советских воинам, погибших в боях с фашистскими захватчиками, расположенный в хуторе Прорвенском Черноерковского сельского поселения Славянского района.
Причем случилось все в ходе выполнения реконструкционных работ. Они велись в конце апреля.
Материал о частичном разрушении монумента, воздвигнутого в честь воинов-освободителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, передан прокуратурой в следственные органы.
Следователи выясняют, были ли соблюдены все необходимые процедуры при выдаче разрешения на реконструкцию, опрашивают подрядчиков и состурдников местной администрации.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — Сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Мало того, что памятник является объектов культурного наследия регионального значения, он был воздвигнут в честь людей, которые отдали свои жизни ради нашего будущего.
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