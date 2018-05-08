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iNADO проведет аудит антидопинговой программы IBU
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iNADO проведет аудит антидопинговой программы IBU 

Спорт-Экспресс 1 час назад
По запросу Международного союза биатлонистов (IBU) Институт национальных антпидонговых организаций (iNADO) проведет аудит антидопинговой программы IBU, информирует biathlonworld.com. Доклад будет готов к конгрессу IBU, и организщация опубликует его в открытом доступе.
Кроме вопросов антидопинга на заседании исполкома IBU в Зальфельдене (Австрия) обсуждалась подготовка к новому сезону и конгрессу в Порече (Хорватия). На исполкоме был утвержден план по реструктуризации в управлении, которая пройдет в ближайшие два месяца.
Также исполком получил промежуточный доклад от рабочей группу, которая изучает информацию от ВАДА по допинговым нарушениям. Следующий доклад будет сделан на заседании исполкома 1-3 июня.
Кроме того, исполком утвердил предложение медицинского комитета IBU для продолжения переговоров с Международным тестирующим агентством (ITA).
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