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СК выяснит причину обрушения памятника воинам‐освободителям на Кубани
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СК выяснит причину обрушения памятника воинам‐освободителям на Кубани 

360tv.ru 55 минут назад
Фото: Кубанские Новости
Краснодарские следователи начали проверку после обрушения памятника воинам‐освободителям. Об этом сообщили в пресс‐службе регионального управления СК.
По предварительной информации, монумент обрушился в конце апреля при реконструкции. Теперь следователи выясняют, кто выдавал разрешение на проведение работ, а также какие лица отвечали за их качество. В ведомстве добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Отмечается, что памятник, который установлен в Черноерковском сельском поселении, является объектом культурного наследия регионального значения. Как сообщил местный портал «Ясно», как только о разрушении памятника стало известно общественности, глава поселения Николай Друзяка ушел на больничный. Чиновники планировали построить на этом месте другой монумент — более легкий и меньших размеров. Но региональное управление по охране памятников об этом уведомлено не было.
Ранее сообщалось, что в Праге неизвестные осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Вандалы облили монумент розовой краской.
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