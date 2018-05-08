СК выяснит причину обрушения памятника воинам‐освободителям на Кубани

Краснодарские следователи начали проверку после обрушения памятника воинам‐освободителям. Об этом сообщили в пресс‐службе регионального управления СК.

По предварительной информации, монумент обрушился в конце апреля при реконструкции. Теперь следователи выясняют, кто выдавал разрешение на проведение работ, а также какие лица отвечали за их качество. В ведомстве добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отмечается, что памятник, который установлен в Черноерковском сельском поселении, является объектом культурного наследия регионального значения. Как сообщил местный портал «Ясно», как только о разрушении памятника стало известно общественности, глава поселения Николай Друзяка ушел на больничный. Чиновники планировали построить на этом месте другой монумент — более легкий и меньших размеров. Но региональное управление по охране памятников об этом уведомлено не было.