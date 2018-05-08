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Традиционный Московский велопарад пройдет 20 мая
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Традиционный Московский велопарад пройдет 20 мая 

Департамент финансов города Москвы 1 час назад
Фото: Департамент финансов города Москвы
Заезд «Садовое кольцо» начнется в 8: 50, завершится — в 11:00: велосипедисты будут стартовать и финишировать на проспекте Академика Сахарова. Заявку для участия в гонке необходимо подать до 19 мая. По желанию можно также пройти курсы подготовки к заезду.
Велопарад, второй этап мероприятия, начнется в 12:00. Он уже не является спортивной гонкой: средняя скорость движения не будет превышать 14–15 километров в час.
Для безопасного движения спортсменов участок заезда освободят от автомобильного движения. Открытие перекрытых улиц будет осуществляться по мере прохождения велоколонны.
Первый Московский велопарад прошёл 20 мая 2012 года. С 2014 года такие акции в столице проводятся два раза в год.
Правила, а также другие подробности можно найти на официальном сайте мероприятия http://www. i-bike-msk.ru/.
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