Доменико Кришито: «Я горжусь этими семью годами, проведенными с „Зенитом“

Защитник и капитан "Зенита" Доменико Кришито в своем Инстаграме попрощался с клубом и болельщиками, поблагодарив за семь лет, проведенных в майке питерцев. В марте 31-летний итальянец заявил, что не будет продлевать контракт и вернется на родину.

— В воскресенье для меня будет особый матч. Но, к сожалению, это будет последний матч в футболке «Зенита», — заявил Кришито. — Я горжусь этими семью годами, проведенными вместе: два выигранных чемпионата, Кубок России, два Суперкубка. Я горжусь, что вошел в историю клуба как защитник с самым большим числом забитых мячей. Я хочу поблагодарить всех, кто был рядом со мной в этом прекрасном приключении: президента клуба, спортивную дирекцию, всех, кто работал со мной эти семь лет, сотрудников штата, физиотерапевтов, докторов. Хочу поблагодарить всех тренеров: Спаллетти, Виллаша-Боаша, Луческу и Манчини. Хочу сказать спасибо всем моим коллегам по команде, которые были со мной в мгновения прекрасных побед и горьких поражений. Наконец, хочу сказать спасибо всем болельщикам за то, что помогли мне почувствовать себя.

Кришито перешел в «Зенит» из «Дженоа» в 2011 году. С тех пор он провел 223 игры и забил 21 гол.

В последнем матче итальянца сине-бело-голубые сыграют дома со «СКА-Хабаровском». Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

Domenica per me sarà una partita speciale. Purtroppo sarà l'ultima partita con la maglia dello zenit. Sono orgoglioso di questi sette anni bellissimi trascorsi insieme. Due campionati vinti, una coppa di Russia, due supercoppe, sono entrato nella storia di un club così importante per essere stato il difensore con più gol segnati. Vorrei ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto in questa meravigliosa avventura.. per primo il presidente Miller Dyukov and Fursenko, tutti i miei allenatori Spalletti, villas boas, Lucescu e Mancini. I direttori. tutte le persone che hanno lavorato con me in questi 7 anni (magazzinieri, fisioterapisti, dottori e tutto lo staff che si occupa di noi), ringraziare tutti i miei compagni di squadra che mi hanno accompagnato in vittorie bellissime e anche sconfitte dolorose ma anche questo fa parte del calcio e infine ma non per ultimi volevo ringraziare tutti i tifosi per avermi fatto sentire a casa dal primo giorno che sono arrivato, mi avete fatto sentire importante e essere stato il capitano di questa squadra mi riempie di orgoglio. Mi dispiace solo per come sia andata quest'anno, ci tenevo a chiudere la mia avventura qui con un titolo, purtroppo non è arrivato ed è per questo che come capitano chiedo scusa. In futuro sarò tifoso di questo club, vi seguirò sempre anche da lontano. Mi mancherete sicuramente.. grazie mille di vero cuore 💙💙💙💙

