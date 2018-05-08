Расходы по новому майскому указу президента оценили в 8 трлн рублей 

Об этом сообщил депутат Юрий Афонин. Он отметил, что это приблизительная сумма. В партии считают, что на выполнение всех задач понадобится больше 10 трлн рублей, передаёт РИА Новости.
«Пока ни на одной встрече ни с нашей фракцией, ни с другими не были обозначены пути получения этих дополнительных доходов. В нынешней системе их найти невозможно, нужны реформы», — добавил зампред ЦК КПРФ.
Сегодня кандидат на пост премьер-министра Дмитрий Медведев встречался с представителями Компартии и «Справедливой России». После руководители этих партий заявили, что не будут сегодня голосовать за кандидатуру Медведева.