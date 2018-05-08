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Во время Парада Победы на площади Саратова красили столбы
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Во время Парада Победы на площади Саратова красили столбы 

Новости Саратова 1 час назад
Работы по благоустройству продолжились, несмотря на начало торжественного мероприятия.
Напомним, днем 8 мая на Театральной площади Саратова состоялся Парад Победы.
Однако некоторых, кто пришел в этот день сюда, чтобы полюбоваться военными, смутила покраска столбов в самый разгар празднования Великой Победы.
Необычное зрелище было снято на видео и выложено в социальных сетях.
«Подождите, не начинайте, я столб ещё не докрасил», — как бы говорит нам это видео», — иронично подписали видеокадры с площади авторы ролика.
«Парад парадом, а покраска по расписанию», — пошутили саратовцы в комментариях.
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