Рамос — Гюндогану и Зинченко: ронять кубки становится модно

Защитник «Реала» Серхио Рамос в своём «твиттере» отреагировал на слова полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана. Ранее немецкий игрок в шутливой форме попросил подсказать хавбеку «горожан» Александру Зинченко , уронившему трофей Премьер-лиги во время церемонии награждения, место, где чинят кубки.

«Кажется, я знаю несколько таких мест, но я не звонил туда с 2011 года. Ронять кубки становится модно», — написал Рамос.

В 2011 году, после победы «Реала» над «Барселоной» в финале Кубка Испании, Рамос уронил трофей со второго этажа автобуса во время торжественного парада «сливочных».