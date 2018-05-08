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Рамос — Гюндогану и Зинченко: ронять кубки становится модно
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Рамос — Гюндогану и Зинченко: ронять кубки становится модно 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник «Реала» Серхио Рамос в своём «твиттере» отреагировал на слова полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана. Ранее немецкий игрок в шутливой форме попросил подсказать хавбеку «горожан» Александру Зинченко, уронившему трофей Премьер-лиги во время церемонии награждения, место, где чинят кубки.
«Кажется, я знаю несколько таких мест, но я не звонил туда с 2011 года. Ронять кубки становится модно», — написал Рамос.
В 2011 году, после победы «Реала» над «Барселоной» в финале Кубка Испании, Рамос уронил трофей со второго этажа автобуса во время торжественного парада «сливочных».
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