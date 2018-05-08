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Серхио Рамос — Гюндогану и Зинченко: «Ронять кубки становится модно»
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Серхио Рамос — Гюндогану и Зинченко: «Ронять кубки становится модно» 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос в Твиттере отреагировал на запись полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана, который интересовался, знает ли кто-то из его знакомых места, в которых можно починить трофеи. Семь лет назад, в апреле 2011 года, игрок обороны мадидцев во время парада в честь победы над «Барселоной» (1:0) в финале Кубка Испании уронил приз под колеса автобуса.
"Я знаю несколько мест, но я не звонил им с 2011-го. Ронять кубки становится модно" — написал Рамос.
Напомним, одноклубник Гюндогана Александр Зинченко после матча 37-го тура английской премьер-лиги против «Хаддерсфилда» (0:0) во время празднования случайно уронил чемпионский кубок.
I may know a few places, but I haven't called since 2011… 🤣🤣🤣 Letting the trophy fall is becoming a trend…😜🤣 @ManCity https://t.co/AFCuF5hdNY
— Sergio Ramos (@SergioRamos) 8 мая 2018 г.
Зинченко во время празднования чемпионства «Манчестер Сити» уронил кубок // «Кто знает, где чинят кубки?» Подкол Зинченко от Гюндогана
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