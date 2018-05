Серхио Рамос — Гюндогану и Зинченко: «Ронять кубки становится модно»

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос в Твиттере отреагировал на запись полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана, который интересовался, знает ли кто-то из его знакомых места, в которых можно починить трофеи. Семь лет назад, в апреле 2011 года, игрок обороны мадидцев во время парада в честь победы над «Барселоной» (1:0) в финале Кубка Испании уронил приз под колеса автобуса.

"Я знаю несколько мест, но я не звонил им с 2011-го. Ронять кубки становится модно" — написал Рамос.

Напомним, одноклубник Гюндогана Александр Зинченко после матча 37-го тура английской премьер-лиги против «Хаддерсфилда» (0:0) во время празднования случайно уронил чемпионский кубок.

I may know a few places, but I haven't called since 2011… 🤣🤣🤣 Letting the trophy fall is becoming a trend…😜🤣 @ManCity https://t.co/AFCuF5hdNY

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 8 мая 2018 г.

