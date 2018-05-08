Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» пройдут в Удмуртии

19 мая 2018 года состоятся Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут».

Ежегодно весной в целом ряде субъектов Российской Федерации на трассы выходят сотни тысяч любителей спортивного ориентирования, чтобы активно отдохнуть на природе, пообщаться с друзьями, познакомиться с увлекательным видом спорта.

Каждый участник, будь то новичок или профессионал, найдет дистанцию по силам, получит колоссальный заряд бодрости, а для некоторых, возможно, спортивное ориентирование станет любимым занятием или образом жизни.

Цель данных соревнований — привлечь к занятию этим видом спорта максимальное количество участников, показать новичкам всю красоту и азарт соревнований по ориентированию на местности.

Удмуртская Республика также традиционно примет у себя соревнования в рамках всероссийского проекта. Местом проведения стартов для жителей и гостей Удмуртии станет Ижевск. Планируется, что в «Российском Азимуте — 2018» у нас в регионе примут участие более 600 человек.

Стартовать и финишировать участники будут на стадионе «Купол» города Ижевска (парковая зона им. С. М. Кирова). Официальная церемония открытия соревнования начнется в 11-45.

Программа соревнований:

8:30 — 11:00 Регистрация участников в день соревнований 11:00 — 11:45 Распределение участников по стартовым карманам 11:45 — 12:00 Официальная церемония открытия 12:00 — 13:30 Соревнования в каждой возрастной категории 13:30 — 14:30 Церемония награждения победителей и призеров 14:30 — 15:00 Официальная церемония закрытия

Зарегистрироваться для участия в соревнованиях можно в мандатной комиссии с 16 по 18 мая в АУ УР «Центр спортивной подготовки сборных команд» (ул. Лихвинцева, 68), 16 -18 мая с 10-00 до 18-00час, а также в день соревнований, 19 мая, запись начнется в 8-30час. в парке им. Кирова на стадионе «Купол». При себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность; полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; полис обязательного медицинского страхования; справку-допуск врача.

Предварительную заявку на участие также можно оформить на сайте Федерации спортивного ориентирования Удмуртии — http://udmfso.ru/competitions/announcement/634-ra2018. Там же размещена вся техническая информация о предстоящих соревнованиях.