В Уфе присоединись к акции по созданию граффити «Наша Победа»

В Уфе во дворе дома 78 по улице Цюрупы в рамках акции граффити «Наша Победа» появился тематический масштабный рисунок, сообщает пресс-служба регионального штаба ОНФ в Башкирии. По словам пресс-секретарь регионального штаба ОНФ в республике Индиры Загидуллиной, акция, прежде всего, направлена не только на патриотическое воспитание молодого поколения, но и на искоренение вандализма и привлечение молодёжи к участию в благоустройстве и художественном оформлении городов.

«Граффити — это огромный пласт уличного искусства, который востребован молодёжной аудиторией. Но оно может быть творчеством, несущим добро и свет, а может быть актом вандализма. В данном случае ребята создали настоящий арт-объект, который способен украсить любой уголок города. Таких граффити, наполненных смыслом, красиво сделанных, заставляющих задуматься, должно быть много. Они способны изменить облик города и, конечно, молодежь должна понять, что созидать гораздо интереснее и приятнее, чем разрушать то, что сделано другими», — рассказала член регионального штаба ОНФ в РБ Алина СулеймановаАвторами граффити являются молодые художники из Кумертау Роман Фархутдинов (псевдоним «Romke226») и Виолетта Колоскова. «Здорово, когда занимаешься любимым делом, и оно приносит радость людям, — Когда представители Народного фронта предложили нам принять участие в акции, посвящённой Дню Победы, мы с удовольствием согласились. Во-первых, тема Победы — это то, что дорого каждому человеку в нашей стране, и таким образом мы хотели выразить свою благодарность нашим дедам и прадедам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной. Во-вторых, мы хотели показать, что стрит-арт может быть интересным и позитивным», — сообщил Роман. Отметим, что масштабные рисунки, посвящённые Великой Победе, создают активисты Общероссийского народного фронта в десятках крупных городов России.