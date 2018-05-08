Ещё
В Славянском районе реконструкция разрушила памятник воинам-освободителям
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Славянском районе реконструкция разрушила памятник воинам-освободителям 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Памятник воинам-освободителям разрушился в Славянском районе после реконструкции.
По предварительным данным, памятник советским воинам, погибшим в боях с фашистскими захватчиками, расположенный в хуторе Прорвенском Черноерковского сельского поселения Славянского района, в конце апреля в ходе реконструкционных работ разрушился. Установлено, что он является объектом культурного наследия регионального значения.
Следователи выясняют, как соблюдалась процедура получения разрешения на реконструкцию, опрашивают тех, кто выполнял ремонтные работы, а также должностные лица администрации, на которых возложен контроль. Отмечается, что материалы в Славянский межрайонный следственный отдел поступили из прокуратуры. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.
АиФ — Юг: последние новости
ВДЦ «Смена» в Анапе посетила олимпийская чемпионка Елена Слесаренко Поисковики нашли погибшего около Горячего Ключа в 1942 году морпеха из КЧР III Всероссийская олимпиада по 3D-технологиям прошла в ВДЦ «Смена»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко120
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой57
Медведев породил новый анекдот про Мутко463
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером8
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение