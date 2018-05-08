В Славянском районе реконструкция разрушила памятник воинам-освободителям

Памятник воинам-освободителям разрушился в Славянском районе после реконструкции.

По предварительным данным, памятник советским воинам, погибшим в боях с фашистскими захватчиками, расположенный в хуторе Прорвенском Черноерковского сельского поселения Славянского района, в конце апреля в ходе реконструкционных работ разрушился. Установлено, что он является объектом культурного наследия регионального значения.