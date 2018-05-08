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Тед Леонсис: Теперь Овечкин жаждет командных побед
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Тед Леонсис: Теперь Овечкин жаждет командных побед 

Советский спорт 48 минут назад
Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис высказался о роли капитана команды Александра Овечкина в выходе команды в финал плей-офф Восточной конференции.
«Думаю, Алекс не переживает из-за людей, которые говорят о нем что-то негативное, — приводит слова Леонсиса официальный сайт НХЛ. — Его место в истории за ним закреплено, и теперь он говорит, что индивидуальные достижения его больше не волнуют. Он жаждет командных побед.
Думаю, вы это увидели. Вы видели, с какой самоотдачей он играл, и какую сделал передачу под победный гол. Это момент, который демонстрирует, что как игрок он полностью состоялся».
Напомним, в понедельник «Вашингтон» победил в Питтсбурге в шестом матче серии (2:1 OT) и завершил ее в свою пользу (4-2).
«Вашингтон» сыграет в финале конференции впервые с 1998 года, когда команда дошла до финала Кубка Стэнли.
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