Тед Леонсис: Теперь Овечкин жаждет командных побед

«Думаю, Алекс не переживает из-за людей, которые говорят о нем что-то негативное, — приводит слова Леонсиса официальный сайт НХЛ. — Его место в истории за ним закреплено, и теперь он говорит, что индивидуальные достижения его больше не волнуют. Он жаждет командных побед.

Думаю, вы это увидели. Вы видели, с какой самоотдачей он играл, и какую сделал передачу под победный гол. Это момент, который демонстрирует, что как игрок он полностью состоялся».

Напомним, в понедельник «Вашингтон» победил в Питтсбурге в шестом матче серии (2:1 OT) и завершил ее в свою пользу (4-2).

«Вашингтон» сыграет в финале конференции впервые с 1998 года, когда команда дошла до финала Кубка Стэнли.