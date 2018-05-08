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Записку сохранила гильза: под Новгородом нашли останки южноуральца, погибшего на фронте
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Записку сохранила гильза: под Новгородом нашли останки южноуральца, погибшего на фронте 

74.ru 45 минут назад
Фото: 74.ru
Волонтёры поискового отряда «Витязь» обнаружили в Старорусском районе Новгородской области останки красноармейца, призванного на фронт из Увельского района Челябинской области. При рядовом Фоме Кочетове нашли гильзу с запиской, которую удалось прочитать. Теперь поисковики разыскивают родных солдата.
Останки южноуральца волонтёры обнаружили 28 апреля недалеко от деревни Давыдово, чуть выше по реке Редья.
— По двум берегам реки была деревня Михалкино, где находился сильный укрепрайон немцев, — рассказал 74.ru командир отряда Александр Саяпин. — В июле 1942 года в ходе наступления на Михалкино пошли наши войска. Бои были очень тяжёлые и кровопролитные. Шли наши бойцы через реку. Вода в ней ледяная круглый год, ширина в этом месте — метров 15, течение сильное. Шли под шквалистым огнём миномётов. Кочетов найден в окопе переднего края обороны немцев, который перешёл в наши руки. Он практически доверху засыпан человеческими костями. У меня есть предположение, что почти все — моряки, так как найдено много пряжек и пуговиц с якорями. Берцовые кости большие — все парни были рослыми.
Окоп оказался заполнен останками погибших солдат
Фома Кочетов лежал в окопе лицом к земле. При нём поисковики обнаружили патроны, пару гранат и странную гильзу с воткнутой обратной стороной пулей.
— Вынули пулю — внутри записка. Не стандартный медальон-смертник, а именно гильза с запиской. Таких нам попалось всего три. К сожалению, другие две не удалось даже извлечь из гильз — они рассыпались, — рассказал Александр.
Рядом с солдатом обнаружили гильзу, а в ней — записка
Из сохранившихся надписей удалось понять, что гильза принадлежала Кочетову Фоме Игнатьевичу 1903 года рождения. Бойца призвал Увельский РВК Челябинской области 29 августа 1941 года. В записке есть пометка «отец семи детей». По архивным данным волонтёры выяснили имя жены солдата, в документах она значится как Кочетова П. В., а в записке имя читается как Пелагея.
Рядом с бойцом также обнаружили деревянную икону в серебряном окладе.
Записка читается плохо, но основные данные волонтёрам удалось разобрать
Захоронение останков южноуральца намечено на 22 июня, планируется предать их земле в городе Старая Русса.
— Если родственники найдутся и захотят забрать бойца домой — это возможно, ведь он так хотел вернуться с войны, — заключил Александр Саяпин.
А это обратная сторона записки
В конце апреля в Челябинской области нашлись правнучка и внук фронтовика Ивана Сорокина из Пласта, останки которого поисковики обнаружили в Орловской области. Родные узнали обо всём от друзей-однофамильцев, которые увидели информацию о розыске семьи солдата в соцсетях.
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