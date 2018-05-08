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Флорболистки из Хорошевки привезли из Великого Новгорода бронзу международного турнира
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Флорболистки из Хорошевки привезли из Великого Новгорода бронзу международного турнира 

Управа района Хорошевский города Москвы 47 минут назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В Великом Новгороде с 3 по 8 мая проходил IV Международный турнир по флорболу среди детских и юношеских команд UNIHOC RUSSIA CUP 2018. Первенство 2018 года проходит под девизом «Больше дней, больше команд, больше возрастов, больше игр».
Учащиеся школы № 1409 в составе флорбольного клуба «Спартак» завоевали бронзовые награды.
Борьбу за награды вели 79 команд из 9 регионов России, а также ДНР, Финляндии и Латвии. Всего около 1 800 юных спортсменов. Судейский корпус представили судьи из Швеции — лидера мирового флорбола.
Впервые в этом году на турнире состоялся просмотр игроков в юношескую сборную России. Также в рамках соревнований были организованы два семинара, которые провели тренеры из Чехии, а также тренеры юношеской и женской сборной команд нашей страны. (то)
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