Цыбизова приняла участие в акции памяти 33 героев в Волгограде

Депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова приняла участие в акции памяти 33 героев в Красноармейском районе Волгограда. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

«У волгоградцев независимо от возраста патриотизм, что называется, в крови. И отношение к войне, к Сталинградской битве здесь особенно трепетное. И весной задолго до Дня Победы жители начинают готовиться к этому событию и приводят в порядок всё, что имеет отношение к памяти о тех героических днях, в память о защитниках Сталинграда», — отметила парламентарий.

Она указала, что по интенсивности ведения боевых действий, по степени героизма, проявленного в боях, — Сталинградская битва не имеет себе равных. Цыбизова отметила, что каждый год на Мамаев курган приходят сотни тысяч людей, чтобы почтить память покоящихся здесь воинов. При этом она подчеркнула, что в битве на Волге были и другие значимые высоты, за которые сражались советские солдаты.

В частности, депутат отметила, что каждый год в начале мая в Красноармейском районе Волгограда в частном доме на улице имени 33 Героев собираются желающие почтить память бойцов, сражавшихся с фашистами в августе 42-го года.

«Уверенные в своих силах фашисты бросили на решительный прорыв к Волге отборные соединения. 23 августа они прорвали оборону советских войск на стыке 4-й танковой и 62-й армий и двинулись к Сталинграду. Приказ был взять город к 25 августу, и казалось, ничто не может им помешать, но на пути гитлеровцев оказалась непреодолимая высота, которую защищали тридцать три героя», — рассказала Цыбизова.

Она указала, что высоту 77,6 в 40 км от Сталинграда защищали автоматчики разведывательного взвода 1379-го полка 87-й Краснознаменной Перекопской стрелковой дивизии. Связь с полком была утрачена после масштабной вражеской бомбёжки. В живых остались всего 33 бойца. Не имея указаний о дальнейших действиях, разведчики решили остаться на позиции и готовиться к бою.

24 августа на позиции полка двинулись порядка 50 танков и батальон пехоты. Силы были неравны, но разведчики подбили несколько танков и вели по пехоте пулеметный и автоматный огонь. Приблизившиеся танки они закидывали гранатами и бутылками с зажигательной смесью.

Потеряв 27 танков и около 150 солдат и офицеров, фашисты прекратили наступление. Тридцать три бойца практически без потерь отстояли свою высоту, не дав врагу прорваться к Сталинграду, сказала Цыбизова.

Она отметила, что по своему значению и масштабу битва на высоте 77,6 возле села Малая Россошка не уступает бою героев-панфиловцев у разъезда Дубосеково. При этом память о подвиге 33 героев отмечена гораздо скромнее: именная улица и памятная доска, которая расположена на одном из частных домов.

«У нас на этот счёт единое мнение — не все в этой жизни меряется высотой обелисков и массой гранита. Есть вещи более ценные для нашей общей памяти героического прошлого страны. И в этом году я вновь приняла участие в торжественном мероприятии в память о тридцати трёх героях. Оно совершенно не помпезное, я бы даже сказала, домашнее — но сколько эмоций! Как взволнованны ветераны воспоминаниями о боевом прошлом и сколько радости доставляют всем дети, проникновенно исполняющие песни военных лет!» — сказала парламентарий.