Об истинных ценностях: трогательная реклама Delsey будет транслироваться на рейсах Air France

На вопрос «Зачем в чемодане функция определения его местоположения?» ответить легко — чтобы не потерялся. Французское креативное агентство Buzzman решило мыслить шире и в новом рекламном видео для бренда Delsey отобразило гораздо более значимую сторону этой опции.

Анимационный ролик What Matters is Inside («То, что имеет значение, находится внутри») рассказывает историю рядового офисного работника, отец которого (к слову, заядлый путешественник) ушел из жизни, оставив ему загадочную записку: «Я оставил тебе очень ценное сокровище, оно в моем чемодане».

Определяя геолокацию чемодана, главный герой преследует его по всему миру, и только вернувшись в Париж, понимает истинный смысл письма отца.