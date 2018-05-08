Ещё
Березуцкий ровно 16 лет назад дебютировал за ЦСКА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Березуцкий ровно 16 лет назад дебютировал за ЦСКА 

Евро-футбол.Ру 39 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Пресс-служба ЦСКА напомнила, что 8 мая 2002 года защитник Алексей Березуцкий провел дебютный матч в составе «армейской» команды.
35-летний игрок является главным долгожителем среди футболистов «красно-синих».
За 16 лет Березуцкий выиграл в московском клубе 20 трофеев, среди которых шесть чемпионских титулов и Кубок УЕФА.
8 мая 2002го, 16 (!) лет назад, за #ЦСКА дебютировал Алексей Березуцкий. Из действующих игроков он выступает за ЦСКА дольше всех, а на матче #ЦСКАарсенал был отмечен за 500-й матч в составе красно-синих. Легенда #историяЦСКА pic.twitter.com/FeswdOZaAR
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 8 мая 2018 г.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Ле-Эрбье - ПСЖ: прогноз на финал Кубка Франции "ПСЖ" рассчитывает продать ди Марию в "Атлетико" Президент "Крыльев Советов" Шляхтин: "Иногда возникает желание покинуть проект, не вижу здесь перспектив"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой44
Медведев породил новый анекдот про Мутко455
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером7
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Медведева выступила с официальным заявлением137
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение