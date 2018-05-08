Березуцкий ровно 16 лет назад дебютировал за ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА напомнила, что 8 мая 2002 года защитник Алексей Березуцкий провел дебютный матч в составе «армейской» команды.

35-летний игрок является главным долгожителем среди футболистов «красно-синих».

За 16 лет Березуцкий выиграл в московском клубе 20 трофеев, среди которых шесть чемпионских титулов и Кубок УЕФА

8 мая 2002го, 16 (!) лет назад, за #ЦСКА дебютировал Алексей Березуцкий. Из действующих игроков он выступает за ЦСКА дольше всех, а на матче #ЦСКАарсенал был отмечен за 500-й матч в составе красно-синих. Легенда #историяЦСКА pic.twitter.com/FeswdOZaAR

— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 8 мая 2018 г.