Геркус: «Локомотив» выпустит документальный фильм о победе в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 8 мая. / ТАСС /. Московский «Локомотив» планирует смонтировать документальный фильм о победе в сезоне-2017/18 Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом в интервью ТАСС сообщил президент клуба Илья Геркус

"Локомотив" досрочно стал чемпионом России 5 мая, в матче 29-го тура обыграв санкт-петербургский "Зенит" (1:0). Эта победа в национальном первенстве стала третьей в истории для московского клуба. Ранее «Локомотив» становился чемпионом России в 2002-м и 2004-м.

"Что-нибудь подобное сделаем, выпустим продукт. Мы много снимали на базе, на стадионе во время матчей, за кулисами. Будет что-то вроде документального фильма с драматургией, когда тяжело приближались к финишной ленточке", — сказал Геркус.

Он рассказал, что после чемпионского матча плохо спал из-за эмоций. «Опытные люди, которые переживали на высоком уровне, сказали мне, что трудно поверить в это первые три дня. Сначала было очень тяжело, не верилось, думаешь — приснится же такое, мол, что за ерунда, потом понимаешь, что правда выиграли. Справляемся потихоньку с нашим новым титулом, сейчас уже стало хорошо, естественно, привольно и вольготно», — отметил он.

"На поле слегка поплакал, — продолжил президент клуба. — Для любого причастного к футболу человека это важное событие, когда столько людей соревнуются, это весомое и значимое эхо. Это сказочный сезон, похожий на какую-то книжку или кино, будто мы, как в «Хоббите» (кинотрилогия Питера Джексона — прим. ТАСС), собрали команду со взломщиком, который забивает золотой мяч на последних минутах, и гномы без особых шансов шли за золотом. Была такая идея, что пойдем за ним, ограбим дракона, так что получилась сказочная история".