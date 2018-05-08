Геркус: «Локомотив» выпустит документальный фильм о победе в чемпионате России по футболу 

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Московский «Локомотив» планирует смонтировать документальный фильм о победе в сезоне-2017/18 Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом в интервью ТАСС сообщил президент клуба Илья Геркус.
"Локомотив" досрочно стал чемпионом России 5 мая, в матче 29-го тура обыграв санкт-петербургский "Зенит" (1:0). Эта победа в национальном первенстве стала третьей в истории для московского клуба. Ранее «Локомотив» становился чемпионом России в 2002-м и 2004-м.
"Что-нибудь подобное сделаем, выпустим продукт. Мы много снимали на базе, на стадионе во время матчей, за кулисами. Будет что-то вроде документального фильма с драматургией, когда тяжело приближались к финишной ленточке", — сказал Геркус.
Он рассказал, что после чемпионского матча плохо спал из-за эмоций. «Опытные люди, которые переживали на высоком уровне, сказали мне, что трудно поверить в это первые три дня. Сначала было очень тяжело, не верилось, думаешь — приснится же такое, мол, что за ерунда, потом понимаешь, что правда выиграли. Справляемся потихоньку с нашим новым титулом, сейчас уже стало хорошо, естественно, привольно и вольготно», — отметил он.
"На поле слегка поплакал, — продолжил президент клуба. — Для любого причастного к футболу человека это важное событие, когда столько людей соревнуются, это весомое и значимое эхо. Это сказочный сезон, похожий на какую-то книжку или кино, будто мы, как в «Хоббите» (кинотрилогия Питера Джексона — прим. ТАСС), собрали команду со взломщиком, который забивает золотой мяч на последних минутах, и гномы без особых шансов шли за золотом. Была такая идея, что пойдем за ним, ограбим дракона, так что получилась сказочная история".
За тур до конца текущего сезона чемпионата России «Локомотив» имеет 60 очков в турнирной таблице. Идущий на втором месте московский "Спартак" набрал 56 баллов и уже не сможет догнать железнодорожников. Третью строчку занимает ЦСКА с 55 очками.